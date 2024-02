"Incroyables mariages gitans - Parades, défilés et nuits de folie pour des fêtes sans limite" sur TFX mercredi 14 février 2024 - Vidéo

Mercredi 14 février 2024 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de découvrir sur TFX un épisode inédit de la série documentaire "Incroyables mariages gitans" : « Parades, défilés et nuits de folie pour des fêtes sans limite ».

Un enterrement de vie de jeune fille haut en couleur, deux mariages « no limit », un double baptême, et la toute première élection de Miss Gipsy… Les gitans que vous allez découvrir ce soir sont les rois de la démesure, et ils entendent bien dépoussiérer les traditions ! Et ce sont surtout les femmes qui seront à l’honneur de ce nouvelles et incroyables fêtes gitanes.

Comme Sarah, à Marseille. Cette jeune gitane bien dans son époque a décidé de s’offrir un enterrement de vie de jeune fille digne des plus belles fêtes d’Ibiza ! au programme : une thématique « Barbie », et une soirée entre filles sur un bateau, au large de Marseille ! Un avant-goût de son mariage qui tiendra lui aussi ses promesses, et durant lequel Sarah et Joseph multiplieront les tenues aussi extravagantes que majestueuses !

Roman, lui, est un DJ réputé dans sa communauté. Alors pour son mariage avec Sinaï, il est bien décidé à faire le show…

Enfin, Aux Saintes-Maries de la Mer, après un double baptême très émouvant, vous découvrirez qui sera élue la toute première Miss Gipsy.