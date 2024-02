Inédit : "Céline Dion, la bande originale de sa vie" sur France 3 vendredi 8 mars 2024

À découvrir sur France 3 vendredi 8 mars 2024 à 21:10, "Céline Dion, la bande originale de sa vie", un documentaire inédit qui revient sur la carrière exceptionnelle de cette star internationale de la chanson.

Alors que l’on s’interroge sur son retour sur scène après ses déclarations sur son état de santé, ce film revient sur la carrière exceptionnelle de Céline Dion.

Comment est-elle devenue une star internationale totalisant deux cent trente millions de disques vendus dans le monde ? Il a fallu du temps à la jeune Québécoise, la petite dernière d’une famille modeste de quatorze enfants, pour s’imposer et vivre enfin son rêve. C’est une rencontre qui a tout déclenché. Le manager René Angélil a cru en elle alors qu’elle n’avait que 13 ans. Il a façonné cet incroyable destin artistique auquel l’amour s’est mêlé.

Grâce aux témoignages de Fabienne Thibeault, Garou, Robert Charlebois mais aussi Patrick Bruel, Fabrice Luchini et Louane, et à des archives inédites sur la création de ses plus grands tubes, dont les chansons de Jean-Jacques Goldman, c’est une icône populaire qui se révèle (ou se dévoile).

Ce documentaire, réalisé par Laurent Allen-Caron, sera présenté par Laurent Delahousse.