"Manouchian et ceux de l'Affiche rouge" : document inédit diffusé sur France 2 mardi 20 février 2024

À l'occasion de la panthéonisation de Missak Manouchian, France 2 diffusera mardi 20 février 2024 à 21:10 "Manouchian et ceux de l'Affiche rouge", un documentaire réalisé par Hugues Nancy et Denis Peschanski.

Le 21 février 2024, 80 ans jour jour après son exécution et celle de 21 de ses camarades, femmes et hommes membres d’un groupe de résistants, par l’armée allemande, Missak Manouchian entrera au Panthéon accompagné de son épouse Mélinée.

Pour éclairer le destin extraordinaire de ce héros d'origine arménienne, plonger dans l'incroyable épopée et la fin tragique du groupe Manouchian, rappeler, en archives, les années noires de l'Occupation et de la collaboration, France 2 diffusera mardi soir à 21:10 le documentaire événement « Manouchian et ceux de l'Affiche rouge ».

Décidée par le président de la République, la panthéonisation de Missak Manouchian grave dans notre mémoire collective l'héroïsme et le sacrifice des résistants, de toutes origines, qui ont donné leur vie pour la France.

Présentation du documentaire

En février 1944, dans une cour de la prison de Fresnes, les Allemands organisent une mise en scène macabre pour stigmatiser un groupe de résistants communistes, tous étrangers et juifs pour la plupart, qui avaient été arrêtés quelques semaines plus tôt. La propagande vise à discréditer ces combattants pour en faire des terroristes et des criminels, eux qui étaient parvenus à multiplier dans Paris les attaques contre l’occupant.

Alors que les nazis espéraient humilier ces résistants, l’affiche rouge qu’ils ont placardée à des milliers d’exemplaires partout dans le pays va au contraire les faire entrer dans la légende grâce à un poème de Louis Aragon.

C’est au Mont-Valérien, près de Paris, qu’ils seront ensuite exécutés, après avoir pu, chacun, écrire une dernière lettre à leur famille.

Missak Manouchian, l'Arménien qui dirigeait ces combattants, incarne désormais ce groupe dans notre mémoire collective en faisant son entrée au Panthéon, au nom de tous ses camarades, 80 ans après leur exécution.

Ce film propose de découvrir la véritable histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont donné leur vie pour libérer la France.