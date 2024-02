"Collabos ! - L'Ukraine en guerre face à ses traîtres" : une enquête diffusée sur ARTE mardi 20 février 2024

© Gwenlaouen Le Gouil

Si la guerre entre l’Ukraine et la Russie se déroule sur le champ de bataille, une autre lutte acharnée se joue sur l’arrière-front ukrainien contre les "traîtres". Qui sont ces collaborateurs présumés et comment les débusque-t-on ? Une enquête édifiante au plus près du terrain à voir sur ARTE mardi 20 février 2024 à 22:30.

Depuis l’invasion russe du 24 février 2022, une guerre secrète se joue derrière la ligne de front. Maires, instituteurs, prêtres, soldats ou citoyens ordinaires… : au service de Moscou, ces ennemis de l’intérieur, qui divulgueraient des informations capitales à l’armée russe, sont inlassablement traqués par leurs compatriotes. Quitte à être livrés, sur de simples rumeurs, à des arrestations arbitraires et à une justice expéditive, qui répond souvent à un désir de vengeance. À Izioum, une ville de l'Est ukrainien, au sud de Kharkiv, où l’armée russe a laissé un effroyable charnier – 445 morts –, le SBU, le service de police et de sécurité, cherche à débusquer les membres de cette "cinquième colonne". Près de 7 000 affaires sont en cours dans les tribunaux, tandis que quelque 350 coupables présumés ont été jugés et purgent aujourd’hui des peines de prison pour trahison. Mais comment, sous les bombes de l’agresseur, assurer une justice indépendante ? Cette hâtive épuration soulève des questions tout à la fois éthiques et politiques, à l’heure où l’Ukraine veut convaincre l’Union européenne, dans l’espoir de sa future adhésion, de son respect de l’État de droit. Lutte acharnée Couvrant l’Ukraine depuis 2014, le journaliste Gwenlaouen Le Gouil, lauréat du prix AlbertLondres en 2007, a suivi cette lutte acharnée contre les traîtres au plus près du terrain. Son film prend pour fil rouge le calvaire de Galina : vivant à Boutcha, dans l’oblast de Kiev, cette femme de 40 ans a été dénoncée par ses voisins et accusée de "collaboration horizontale" après avoir subi des viols à répétition de la part de soldats russes. Au travers des éclairages d’intellectuels ukrainiens, d’un juge, d’un avocat pénaliste, du ministre de la Justice et d’un prisonnier, le documentariste lève le voile sur cet aspect méconnu du conflit, qui interroge la notion de "collabo" forgée par l’héritage de la Seconde Guerre mondiale. Voir également : "Ukraine - Un combat pour l’histoire" : éclairage sur ce conflit meurtrier, mardi 20 février 2024

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire