"La police de Vichy" à revoir sur France 2 mardi 20 février 2024

Mardi 20 février 2024 à 22:50 sur France 2, juste après le document événement "Manouchian et ceux de l'Affiche rouge", France 2 rediffusera "La police de Vichy", un film de David Korn-Brzoza et Laurent Joly.

Ce documentaire revisite ces années noires qui marquèrent à jamais l’institution policière française.

La Police de Vichy retrace les années noires de la police française : la collaboration, la traque des communistes, les rafles des Juifs, la Résistance, la Libération, l'épuration.

Grâce à des archives rares et au moyen de l’animation et de la création graphique, ce film redonne vie aux principaux responsables politiques et administratifs de la police de Vichy : Laval, Bousquet, Pucheu (ministre de l’Intérieur), des miliciens...

Leurs paroles, consignées dans des mémoires, des procès-verbaux d'audition, de la correspondance, nous racontent, de l’intérieur, une histoire inédite de la police de Vichy.