"J'irai dormir chez vous" en Uruguay avec Antoine de Maximy vendredi 23 février 2024 sur RMC Découverte

Vendredi 23 février 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir un numéro de "J'irai dormir chez vous" avec Antoine de Maximy tourné en Uruguay.

Pour ce nouveau voyage de 2015, Antoine file en Uruguay, un petit pays coincé entre les deux géants que sont l'Argentine et le Brésil. Il arrive en pleine campagne présidentielle. La politique sera la tendance de ce 45 ème épisode de la série.

Car Antoine tâchera d'aller dormir chez Pépé Mujica, un ancien paysan guérillero. C'est l'actuel président de la république et il arrive en fin de mandat. Pépé un homme à part qui respecte peu le protocole, ne veut pas de ses émoluments et refuse d'être protégé par une escouade de militaires.

C'est à Montevideo qu'il rencontre Luis qui vient d'hériter d'une belle maison près des plages. Ils abordent le sort des Indiens qui peuplaient le pays lorsque les Blancs sont arrivés et les raisons pour lesquelles la population est essentiellement blanche dans le pays. Antoine passera la nuit chez lui.

A Tacuarembo, il se retrouve au milieu de la campagne présidentielle, et croise sans le savoir le futur président. Puis il se retrouve face à un sénateur mais n'étant ni journaliste, ni au courant de la politique locale, il tente pitoyablement de poser des questions dans un espagnol plus qu'approximatif.

Le voyage d'Antoine se termine à Ansina parmi les gauchos. Ici encore on parle de politique et de délinquance. L'Uruguay est pourtant un des pays les plus sûrs d'Amérique du Sud. Malgré plusieurs rencontres sympathiques, le globe squatteur passera la nuit seul dans une maison complètement vide.

À la suite de ce numéro, RMC Découverte rediffusera deux autres numéros : "J'irai dormir chez vous au Mexique" et "J'irai dormir chez vous en Polynésie".