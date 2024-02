"Julie, récit d'un féminicide" : retour sur l'affaire Julie Douib mardi 12 mars 2024 sur France 2

À découvrir dans la case documentaire "Infrarouge" de France 2 mardi 12 mars 2024 à 23:15, l'histoire d'un féminicide qui a traumatisé la France entière.

Le 3 mars 2019 dans un petit bourg du nord de la Corse, un homme exécute son ex-compagne.

Julie Douib est devenue la victime visible d’un féminicide on ne peut plus prévisible — culturellement et institutionnellement.

Quatre ans plus tard, Giulia Montineri, la réalisatrice, revient au village pour filmer « l’après », les évolutions du sexisme ordinaire, les conséquences de ce traumatisme collectif.

Note d'intention de la réalisatrice Giulia Montineri

« L’affaire Julie Douib » m’interpelle tout d’abord en tant que jeune femme évoluant dans une époque où le féminisme se fait certes davantage entendre, mais actualise aussi des réactions misogynes inquiétantes. C’est d’une histoire tristement universelle que je pars.

Mais le féminicide de cette femme s’est déroulé dans mon village, où je connais tout le monde et où tout le monde me connaît. Mon indignation est au départ viscérale, le désir de ce film m’invite à plus de recul, et à trouver la juste distance.

À mes yeux, ce fait divers île-roussien est un fait social total. C’est un événement qui met « en branle la totalité de la société et de ses institutions » (M. Mauss). Le commentaire inaugural d’un reportage récent annonçait d’ailleurs : « derrière un homme qui tue sa femme, il y a l’échec de toute une société ». Hélas, je crois qu’il y a surtout confirmation de toute une société, de ses valeurs et de ses réflexes communs. Ajoutons-y que cela peut aussi déclencher le réveil, même tardif, de celle-ci. Ces trois axes m’intéressent pour faire le portrait de ma société insulaire, que je filmerai comme un miroir grossissant du reste du monde, puisque la violence sexiste est loin de nous appartenir en propre en tant qu'île méditerranéenne, que zone rurale ou que classe sociale. Île-Rousse sera mon point d'observation privilégié d'un mal(e) universel.

Une enquête sur le sexisme ordinaire et parfois inconscient. Sur ses rouages et ses injonctions intériorisées par l’ensemble d’une communauté. Ici pas plus qu’ailleurs : mais c’est de chez moi que je veux parler. De là où j’ai grandi. De là où je ressens le besoin intime que les choses changent. Là où ma mère aussi, en y arrivant pour une saison, y est restée 30 ans comme femme au foyer contrainte, isolée. Là où elle m’a élevée avec la peur que le même piège se referme sur moi à l’âge adulte. Là où l’assassinat de Julie a différemment marqué, hanté, plusieurs familles et générations. Là où il a pu aussi, au contraire, être refoulé par d’autres grâce à une puissante amnésie collective, plus ou moins volontaire.