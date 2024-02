"Pollution intérieure, la menace invisible" : enquête diffusée sur France 5 mardi 12 mars 2024

Nos intérieurs sont de véritables réservoirs de polluants. Quel est leur impact sur notre santé ? Ce sera le thème du magazine "Enqête de santé" diffusé mardi 12 mars 2024 à 21:05 sur France 5.

Enquête de santé propose une soirée consacrée à la pollution intérieure. Le documentaire Pollution intérieure, la menace invisible, réalisé par Alexandra Combe, sera suivi d'un débat présenté en direct par Marina Carrère d'Encausse.

Pour la plupart d’entre nous, le logement est un cocon protecteur. Nous sommes loin d’imaginer qu’en passant 80 % de notre temps dans nos logements, nous mettons notre santé en danger.

Car l’air intérieur referme une multitude de polluants. Pour certains contaminants, la concentration y est 5 à 7 fois plus élevée que dans l’air extérieur. D’où viennent ces polluants ? Quel est leur impact sur notre santé ? Et quelles sont les solutions pour assainir l’air de nos habitations ?

Moisissures, poussières, meubles, peinture, produits ménagers, désodorisants, sprays aux huiles essentielles, bougies, encens... Nos intérieurs sont de véritables réservoirs de polluants qui peuvent durablement altérer notre état de santé. Très irritants, ils peuvent en effet provoquer des maladies respiratoires ou aggraver la sévérité d’un asthme.

Beaucoup de ces substances sont aussi des perturbateurs endocriniens. Ce sont plus particulièrement les produits chimiques utilisés pour la fabrication de nos meubles et des matériaux de construction qui sont souvent en cause. La peinture, le revêtement des murs, les vernis, les meubles en bois collé, les tapis, sont autant de sources de pollution, surtout lorsque ces matériaux sont neufs. Ils émettent des composés organiques volatils (C.O.V.) dont le formaldéhyde. Sur la durée, ces substances peuvent engendrer des maladies comme le cancer, favoriser le diabète, ou l’obésité. Ils peuvent aussi s’avérer délétères pour la reproduction humaine ou encore le développement cérébral des enfants.

Des scientifiques et des médecins alertent sur la mauvaise qualité de l’air intérieur dans la plupart des foyers français. Ils donnent des conseils pour l’améliorer et ainsi protéger notre santé.