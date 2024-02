"Roller Coaster : une technologie à sensations" sur RMC Story lundi 26 février 2024

Lundi 26 février 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir "Roller Coaster : une technologie à sensations" un document réalisé par Emmanuele Marzani.

A l'heure où les jeux se dématérialisent, les parcs d'attractions et leurs roller coasters, ou « Grands 8 », de plus en plus sensationnels connaissent des affluences toujours grandissantes.

Depuis les premières montagnes russes, il y a quatre siècles, ces circuits de la peur n'ont cessé de se perfectionner pour offrir plus de sensations grâce à des descentes plus vertigineuses, des virages plus abrupts ou des démarrages plus puissants.

Ainsi les ingénieurs cherchent en permanence à faire évoluer la technologie vers toujours plus de sensations fortes. Ils doivent néanmoins respecter des normes de sécurité drastiques, véritable obsession des constructeurs ! Chaque attraction doit être vérifiée quotidiennement : roue, rouage, huiles, barre de sécurité.

MackRides, l'un des constructeurs les plus importants d'Europe, conçoit et construit des dizaines d'attractions qui se retrouvent dans les parcs du monde entier. Pas moins de 45 ingénieurs spécialisés élaborent les futures attractions pendant 10 mois en moyenne pour chacune d'entre elles.

Après deux siècles d'existence, les ingénieurs sont toujours prêts à repousser les limites technologiques pour inventer les « Grands 8 » les plus incroyables. Et leur imagination est sans borne pour nous offrir des parcours toujours plus spectaculaires.