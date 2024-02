"Un chef au bout du monde" : 2ème numéro en Louisiane avec Philippe Etchebest le 11 mars sur M6

Lundi 11 mars 2023 à 23:00, M6 diffusera le 2ème numéro de l'émission "Un chef au bout du monde" dans lequel le Chef Etchebest explore le plus français et le plus envoûtant des états américains : la Louisiane.

Après 30 ans à parcourir les cuisines de France, le Chef Philippe Etchebest part découvrir d’autres saveurs, d’autres produits. Et surtout, d’autres cultures.

Pour sa deuxième aventure, le Chef Etchebest explore le plus français et le plus envoutant des états américains : la Louisiane.

Son histoire est marquée par l’influence des colons français et espagnols, des esclaves africains et des natifs américains. Si sa cuisine est à l’image de ce melting-pot : savoureuse, riche, festive et conviviale, elle est également imprégnée par une géographie particulière et un climat souvent hostile.

La Louisiane ne ressemble à aucun autre état américain : un territoire noyé par l’eau douce, une terre aride, une mer qui veut tout avaler sur son passage…

Ce sont tous ces éléments qui vont servir de guide au Chef pour comprendre ce qui façonne cette culture culinaire aux multiples visages.

Le Chef ira à la rencontre de 3 communautés qui marqueront son voyage en louisiane

Les Acadiens : dans le bayou au pays cajun, Cy l’initiera à la chasse à la grenouille-bouledogue dans les marais de l’Atchafalaya : les plus grands marécages des États-Unis. Ce met particulièrement apprécié par les Louisianais sera mis à l’honneur lors d’une fête. À cette occasion, le Chef Etchebest cuisinera son dessert préféré : l’île flottante. Ce classique de la cuisine française ne laissera pas ses hôtes indifférents !

Les Pointe-au-Chien : parmi cette communauté amérindienne, Donald et Theresa emmèneront le Chef à la pêche à la crevette (dit “chevrette” dans leur langue qui mélange des mots français et indiens). Ici, le changement climatique et les ouragans grignotent petit-à-petit les terres et l’eau salée s’engouffre partout fragilisant l’équilibre des habitants.

Les Cow-Boys Créoles : Cy est descendant d’esclaves, comme toute la communauté des cow-boys créoles. Pour eux, il est inenvisageable de vivre sans leurs chevaux, qui sont synonymes de liberté et d’émancipation. Cy invitera le chef à un barbecue : un des éléments fédérateurs de cette communauté qui s’y retrouve en famille et entre amis le dimanche.