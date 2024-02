"Les héros du nettoyage - Mission propreté" : la saison 2 diffusée sur 6ter à partir du 20 mars 2024

"Les héros du nettoyage" renfilent leur combinaison pour une seconde saison qui sera diffusée sur 6ter chaque mercredi soir à 21:05 à partir du 20 mars 2024.

Vous ne les connaissez sans doute pas… et pour cause, ils sont quasiment invisibles.

Certains d’entre eux travaillent sous terre, sous l’eau, ou sont suspendus dans le vide, quand d’autres sont camouflés par un nuage de poussière…

Chaque jour en France, des centaines de professionnels bravent la nuit ou se lèvent aux aurores, pour nettoyer et assainir notre environnement. Chaque jour, ils se battent pour la gestion des déchets et la propreté de nos villes.

Alors du Nord au Sud, d’Est en Ouest, vous allez suivre ces professionnels de notre quotidien caché, dans leurs tâches les plus folles et dans leurs missions les plus extrêmes. Ils s’engagent avec force et courage, mais sans jamais se défaire de leur bonne humeur !

Voici la surprenante et captivante histoire de ces héros du nettoyage qui partagent une seule et même mission : nous rendre la vie plus belle !

Découvrez ces femmes et ces hommes qui exercent des professions méconnues et indispensables.

Les héros de cette 2ème saison :