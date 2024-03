"Les Outre-mer, des terroirs en or" au concours général agricole sur France 5 mardi 5 mars 2024 - Vidéo

Mardi 5 mars 2024 à 21:05, France 5 diffusera "Les Outre-mer, des terroirs en or", un documentaire inédit qui suit des agriculteurs d'Outre-mer à la conquête de la médaille d'or du Concours général agricole au Salon de l'Agriculture.

Porte de Versailles, dès la sortie du métro, le ton est donné. Partout, des tracteurs, des bétaillères et des tonnes de bottes de paille ! Pas de doute, c’est l’heure du rendez-vous des Parisiens avec la France rurale et celle des Outre-mer ! Des éleveurs qui se retrouvent à Paris pour tenter de décrocher le Graal. La médaille d’or du Concours général agricole ! Dix jours pour délivrer près de 2 000 récompenses qui changeront la vie des lauréats.

Magdi, de La Réunion, est en compétition avec son miel de tan rouge, Gilles, le Polynésien de l’île de Raiatea, vient avec sa vanille tahitienne. Deux fois médaille d’or, il vise le prix de l’excellence... Les Antilles sont également présentes avec le Guadeloupéen Nicolas qui a su réunir le rhum, le sucre et les fruits pour un punch d’excellence déjà médaillé. La Martinique sera notamment représentée par Nicolas et son rhum de bois vieilli !

Alors, quelle que soit sa teinte : Or, Argent ou Bronze, l’iconique médaille en forme de feuille de chêne gratifiera le lauréat de la reconnaissance de ses pairs et des consommateurs et récompensera les savoir-faire ultramarins !

Un document réalisé par Hervé Corbière et Hermine Costa.