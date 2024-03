"Indémodable : l'histoire sexy du jean" par Marc Beaugé sur TMC mardi 12 mars 2024 - Vidéo

Mardi 12 mars 2024 à 21:25, TMC diffusera le premier numéro d'une nouvelle collection documentaire : "Indémodable", un guide du vêtement avec Marc Beaugé, qui sera consacré à l'histoire sexy du jean.

Sexy, rebelle, incontournable… Depuis sa création, le jean traverse les générations et rythme le quotidien d’une jeunesse irrévérencieuse et audacieuse.

Dans ce premier numéro d’« Indémodable », votre nouveau guide du vêtement, le chroniqueur de "Quotidien" Marc Beaugé et son équipe décryptent les coups d’éclats, de com et de style de la fabuleuse histoire du jean.

La campagne de pub de Calvin Klein qui sexualise la jeune Brooke Shields, la stupéfiante story de Marithé et François Girbaud qui ont habillé toute la rue américaine des années 90 : de Kriss Kross à Michael Jordan, la silhouette et les codes d’Hedi Slimane qui ont révolutionné le vestiaire masculin avec le jean slim…

Le film raconte l’incroyable révolution esthétique qu’il a fallu mener pour faire du pantalon le plus vendu au monde un indémodable.

Marc Beaugé vous aidera à choisir, porter et entretenir votre jean. Vous ne mettrez plus jamais un jean comme avant !