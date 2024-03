"Pêche XXL - derniers géants" : 3 épisodes diffusés sur RMC Découverte jeudi 21 mars 2024

Jeudi 21 mars 2024 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera trois épisodes de la 1ère saison de la série documentaire "Pêche XXL : Derniers géants".

Dans cette minisérie intense et au rythme rapide, Cyril et son équipe chevronnée de quatre hommes se lancent dans une mission pénible et dangereuse pour trouver et étudier le dernier poisson géant de la planète.

Cette première saison suit l'équipe déterminée à travers l'Amazonie et le Grand Nord du Canada, à la poursuite de l'explosif et préhistorique Pirarucu, de l'esturgeon blanc massif blindé et l'un des goliaths d'eau douce les plus menacés de la planète; le Piraiba en forme de requin pesant plus de 400 lb ...

21:10 Épisode 4 Roi des rivières



Cyril et son équipe doivent vite retourner sur le fleuve Fraser pour capturer un véritable esturgeon géant de plus de 150 kilos. Mais tout d'abord, ils s'engagent dans un contre la montre périlleux en se frayant un chemin hors des rivières reculées des rocheuses malgré une météo désastreuse. Pour réussir leur mission à temps, ils n'auront pas d'autres choix que de descendre en rappel le long d'une falaise, camper sous la neige et même d'escalader un énorme glacier.

22:00 Épisode 5 Colosse de la jungle



Deux géants menacés d'extinction mènent Cyril et son équipe au coeur de la dangereuse forêt Amazonienne où les piranhas, les caïmans, les anacondas et les braconniers rendent leur mission de protéger les deux plus grands prédateurs d'Amérique du Sud très compliquée. Le Pirarucu, un poisson préhistorique aux écailles dures comme de l'acier et le mythique Piraiba, un énorme prédateur qui domine la chaine alimentaire de la région sont deux colosses qui sont aujourd'hui en déclin, menacés par l'activité humaine et se retrouvent repoussés toujours plus loin dans les profondeurs des rivières de jungle.

23:00 Épisode 6 Tension sur la ligne



Avant de pouvoir reprendre leur recherche d'un pirarucu de 200kg, Cyril et son équipe doivent affronter une jungle dangereusement inondée par une crue éclair. L'équipe est déjà ébranlée par ce qui vient de se passer quand un des cameramen se fait piquer par l'insecte a la douleur la plus atroce au monde, mais un groupe de chasseurs indigènes leur vient en aide. L'équipe devra ensuite s'enfoncer dans les profondeurs de la forêt amazonienne, dans un territoire vierge et inexploré, traverser des rivières de jungle infestées d'énormes piranhas noirs pour tenter de trouver le deuxième poisson de la mission : le mythique Piraiba !