"Freddie Mercury - The Great Pretender" à revoir sur ARTE vendredi 22 mars 2024

À base d'archives et de témoignages, un portrait passionnant du légendaire leader de Queen, icône musicale aux multiples facettes, à voir ou à revoir sur ARTE vendredi 22 mars 2024 à 22:30.

Né à Zanzibar en 1946, Freddie Mercury s’installe en 1964 en Angleterre. Il y découvre le rock, Presley, Hendrix et les Beatles, et joue dans plusieurs groupes avant de connaître le succès avec Queen.

Devenu dans les années 1980 une des icônes de l’hédonisme gay à New York, il se livre à moult excès. Passionné de musique et de danse classiques, il se produit en 1979 avec le Royal Ballet, puis réalise un rêve fou en enregistrant, en 1987, Barcelona, album et chanson mythique réalisés avec la cantatrice Montserrat Caballé. Tornade sur scène, mais réservé et énigmatique en privé, il aspire aussi à travailler en solo, comme pour l’album Mr. Bad Guy enregistré à Munich.

Atteint du sida, il tarde à l’annoncer, ce qui ne manquera pas de susciter une controverse même après sa mort, en novembre 1991.

Un portrait riche et passionnant, mêlant de nombreux extraits de concerts, des interviews, des archives filmées inédites et les témoignages de ses anciens amis et collègues, notamment Montserrat Caballé, ainsi que Roger Taylor et Brian May avec qui il créa Queen en 1970.