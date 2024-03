"La France de l'entre-deux-guerres" raconté par Denis Podalydès sur France 5 dimanche 24 mars 2024 - Vidéo

Dimanche 24 mars 2024 à partir de 21:05, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "La France de l'entre-deux-guerres", un document réalisé par Romain Icard.

Ce documentaire en deux parties vous plongera au cœur des années 1919 à 1939, deux décennies décisives dans notre histoire, durant lesquelles les Français connaîtront l’euphorie des années folles, avant de sombrer dans la désillusion et l’effroi avec l’amorce du deuxième conflit mondial.

Raconté par Denis Podalydès, ce inédit revient sur ces vingt années du XXe siècle qui ont marqué la France et les Français.

21:05 Partie 1 1919-1929 La grande illusion

En 1919, après quatre années d'enfer, les Français comptent leurs morts mais revivent, après la victoire. Guidés par l'espoir et le désir de reconstruire, ils plongent dans le XXe siècle et dessinent un chemin vers la modernité. Le monde rural laisse place à la ville. L'artisanat est remplacé par l'industrie. Les femmes défient le patriarcat et s'affranchissent des codes du passé. La France devient la patrie des artistes. C'est une décennie de temps agités et heureux. Mais cette parenthèse est de courte durée. Bientôt, l'euphorie laisse place à l'effroi...

21:50 Partie 2 1929-1939 La course à l'abîme



En 1929, personne ne veut y croire mais la France chavire à nouveau. La crise économique étouffe la joie des années folles. La misère, que l'on pensait vaincue, est de retour. Durant cette décennie tourmentée, les ressorts des luttes sociales et les idéologies politiques qui marqueront le siècle à venir se mettent en place. La tentation fasciste émerge. Ceux qui ont vécu la première guerre rêvaient de paix, de progrès et d'une prospérité qui effaceraient les inégalités. Mais les Français perdent leurs illusions en l'espace de dix ans.