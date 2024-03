"La vie secrète des animaux du village" racontée par Cécile de France, lundi 25 mars 2024 sur France 5 - Vidéo

Lundi 25 mars 2024 à 21:05, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "La vie secrète des animaux du village" racontée par Cécile de France.

Il était une fois un village dans le sud-ouest de la France... Un peuple de petits animaux qui avait élu domicile dans ce village et y coulait des jours heureux, tout en résistant tant bien que mal aux prédateurs, au froid de l’hiver ou à la chaleur de l’été.

À la manière d’un conte, Cécile de France nous raconte « la vie secrète de ces animaux du village » qui, à l'abri du regard des hommes, se nourrissent, se reproduisent, élèvent leur progéniture et, parfois, se livrent des combats sans merci.

Nous découvrons ainsi le comportement inédit du loir, des écureuils roux ou encore de la reine des frelons.

Au jardin, les crapauds, la martre, le lapin ou le hérisson se partagent un territoire cultivé de fruits et de légumes tandis que rôdent dans les parages des sangliers ou des renards qui s’approchent souvent à leurs risques et périls du territoire des hommes.

Les souris et les rats qui ont élu domicile dans les recoins des maisons deviennent sous l’œil de la caméra de charmants petits rongeurs inoffensifs qui vivent leur vie sans ennuyer personne.

Filmé à hauteur d’animaux avec des caméras ultrasophistiquées et raconté avec humour et précision, La Vie secrète des animaux du village révèle un monde secret que l’œil humain ne peut saisir sans le recours à des prises de vue ultrasensibles et du slow motion.

Au programme : émerveillement, surprises et émotions… La vie d’un village comme vous ne l’avez jamais vue !