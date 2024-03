"La pile, mon village nucléaire" : document de Cécile Delarue diffusé sur France 3 lundi 25 mars 2024 - Vidéo

Lundi 25 mars 2024 à 23:10 dans la case documentaire "La ligne bleue", France 3 diffusera « La pile, mon village nucléaire », un documentaire inédit écrit et réalisé par Cécile Delarue.

À travers son histoire personnelle, Cécile Delarue replonge dans les archives de son village.

Dans le Loir-et-Cher, à Saint-Laurent-des-Eaux, non loin du château de Chambord, a été construite la deuxième centrale nucléaire en France.

Saint-Laurent-des-Eaux est le berceau de la famille de Cécile Delarue. En quelques années, les agriculteurs du village vont côtoyer le progrès technologique, voir leur village évoluer, prospérer et ils vont connaître l’ascenseur social pour leurs enfants et petits-enfants.

C'est aussi à Saint-Laurent-des-Eaux qu’ont eu lieu les deux plus gros accidents nucléaires français, en 1969 et en 1980. Cécile a découvert ces accidents récemment, elle n'en avait jamais entendu parler, et elle a voulu comprendre pourquoi en retournant sur place.

Ce film est une quête à la fois personnelle et journalistique, un retour aux sources dans le village où elle a grandi. Elle raconte à la première personne les étés à se baigner dans le lac de refroidissement, juste en dessous des réacteurs. Le confort dans lequel elle a pu vivre, la commune étant la deuxième la plus riche du département pour à peine 3 000 habitants. Puis la maladie de son père, de sa meilleure amie, ses recherches dans les archives de l’INA, ses rencontres avec les collègues de la centrale, ses amis d’enfance et les spécialistes scientifiques.