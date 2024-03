Ingrid Betancourt raconte sa captivité dans « Colombie : la paix confisquée - Parole d'otages » sur France 5 le 14 avril 2024

À voir sur France 5 dimanche 14 avril 2024 à 21:05 dans "Le monde en face", « Colombie : la paix confisquée - Parole d'otages », un document inédit de Julie Peyrard et Christophe Astruc dans lequel Ingrid Betancourt raconte sa captivité.

Dans une Colombie infectée par le narcotrafic toujours plus florissant et une corruption généralisée, la menace de la reprise des luttes armées plane. La situation du pays est explosive. La polarisation politique et l'extrême pauvreté nourrissent la violence. Seize ans après la fin du calvaire d’Ingrid Betancourt, plus de 200 personnes ont été kidnappées en 2023, un chiffre qui a augmenté de 72 % en un an, selon le ministère de la Défense colombien.

Raconter l'histoire colombienne permet d’éclairer le passé et le futur de la plus vieille démocratie d’Amérique latine, une démocratie en danger.

Grâce à des témoignages exclusifs, comme celui d’Ingrid Betancourt, qui raconte pour la première fois dans un documentaire les conditions de sa captivité, ou d’autres ex-otages (un ex-agent de la DEA, un ancien policier colombien), Colombie, la paix confisquée – Paroles d'otages revient sur les années noires de la Colombie. Des anciens Farc (une responsable des finances de la guérilla marxiste, l'un des leaders politiques des Farc ou une ancienne enfant soldat enrôlée de force et esclave sexuelle des commandants) racontent de l’intérieur ce mouvement terroriste, le business du kidnapping, le trafic de drogue, l’utilisation de la violence, des tortures et des viols.

Les hommes politiques de premier plan : le président français Nicolas Sarkozy, les présidents colombiens Andres Pastrana et Alvaro Uribe ainsi que l’un des responsables des services de renseignement colombien détaillent le plan de libération des otages — l’opération « Échec et mat » qui a porté un coup fatal à la guérilla marxiste.

Désormais, il est temps pour le pays d’essayer de panser ses plaies. A travers le récit de la juge en charge du dossier « Otages » du tribunal spécial pour la paix, le film aborde aussi la douloureuse question de la réconciliation nationale après plus d’un demi-siècle de guerre civile où gouvernement et miliciens se sont livrés à ce qui peut être qualifié de « crimes contre l’humanité ».