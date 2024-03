"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Sylvain Dromard à revoir sur RMC Story dimanche 31 mars 2023 - Vidéo

Dimanche 31 mars 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le numéro du du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Sylvain Dromard.

Il est 22h10, le 15 juillet 2010, quand le téléphone sonne chez les pompiers d’Epernay. Au bout du fil, un habitant de Saint-Martin d’Ablois affolé, explique qu’en rentrant chez lui, il a découvert sa femme, dans une mare de sang, au milieu de la cuisine.

En son absence, son épouse a été attaquée par un cambrioleur… Laurence Dromard a la base du crâne et une partie du visage fracturés. 9 coups violents lui ont été portés sur la tête, par une arme contondante. Son agresseur s’est acharné. Elle meurt, lors de son arrivée à l’hôpital, à l’âge de 43 ans…

Une histoire de cambriolage qui a mal tourné à laquelle les gendarmes ont immédiatement du mal à croire, tant le mode opératoire, et les circonstances du vol sont curieuses. Et puis, l’époux porte des traces suspectes sur le torse… et il a un mobile.

Sylvain Dromard trompait ouvertement sa femme avec une maitresse, qui pourrait, elle aussi, avoir voulu se débarrasser de l’épouse gênante. Murielle Bonin chausse du 39/40, comme l’empreinte de semelle qui a été retrouvée sur la scène de crime. Et 15 jours avant les faits, elle a acheté une batte de base-ball, qui pourrait correspondre à l’arme du crime. Alors, qui ? Qui du mari ou de la maitresse a tué Laurence Dromard ?