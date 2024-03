"Une année sur terre" : série documentaire inédite diffusée sur France 5 lundi 1er avril 2024 - Vidéo

Lundi 1er avril 2024 à 21:10, France 5 diffusera deux épisodes inédits de la série documentaire "Une année sur terre" réalisée par Seb Illis.

En tournant autour du soleil, notre planète expose sa surface à l’énergie créatrice des saisons. Cette révolution façonne toute vie sur Terre, offrant autant d’opportunités que de défis à relever pour le règne animal.

Cette série documentaire a été tournée pendant trois ans, dans plus de 60 lieux différents. On voyage de l’Arctique aux zones tropicales, découvrant les adaptations et les comportements de la faune.

21:10 Épisode 1 Les épreuves de l'hiver

Le voyage commence au plus profond de l’hiver. Sur la banquise gelée du Svalbard, une mère ours polaire prépare son ourson à l’autonomie.

Dans les forêts de Norvège, les écureuils roux se disputent le peu de vivres disponibles.

On découvre les techniques de chasse du renard roux dans le parc national du Yellowstone.

De l’autre côté de la planète, l’extrême sud s’incline vers le soleil, apportant chaleur, lumière et abondance.

Sous les tropiques, un paradisier perfectionne sa parade : la femelle ne s’accouplera qu’avec le mâle le plus impressionnant.

Au Botswana, c’est le baby-boom. La mère d'un éléphanteau reste sur ses gardes : les prédateurs rôdent.

Après une période de pêche, les manchots royaux sont de retour sur l'île Marion, petit bout de terre polaire au sud du continent africain.

21:55 Épisode 2 Le renouveau du printemps

On découvre l’équinoxe de printemps, un moment que la tortue luth sait détecter. De retour sur la plage où elle a éclos, elle vient pondre à son tour.

Dans un désert de Californie, on assiste à la parade nuptiale d’un colibri de Costa.

Au Kenya, une maman guépard cherche à nourrir ses petits en pleine saison des pluies.

Au Botswana, une famille d’éléphants entreprend un long voyage à la recherche d’eau. Sur l'île de Marion, un jeune manchot royal est menacé par un pétrel géant.

Au Vietnam, une jeune maman douc apprend à lâcher prise avec son premier petit…