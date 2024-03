"Renouer le fil de la soie" dans les Cévennes, lundi 1er avril 2024 sur France 3 dans "La ligne bleue"

Lundi 1er avril 2024 à 22:45 dans "La ligne bleue", France 3 diffusera « Renouer le fil de la soie », un documentaire réalisé par Mériem Lay.

Et si les Cévennes renouaient avec la soie ? Et si ce territoire parvenait à remettre cette culture, ce fil, au cœur de son agriculture et de son industrie ? Tel est le pari que se sont lancé des agricultrices, un industriel et des ouvriers dans le nord du Gard.

Pendant plus de 200 ans, la soie et la fabrication de bas ont fait battre l’économie des Cévennes. Les familles élevaient des vers à soie, leurs cocons étaient dévidés dans des filatures qui longeaient les rivières. Ensuite, le fil de soie était tricoté pour devenir des bas dans des usines situées au cœur des vallées étroites. Des bas de soie, des bas de luxe refermés par une couture à l’arrière, des bas célèbres et vendus dans le monde entier. Mais l’arrivée du nylon a remplacé la soie, le collant a fait passer de mode le bas, et la concurrence asiatique a fait péricliter l’industrie textile cévenole. Les savoir-faire et le matériel ont bien failli disparaître.

Au fil des saisons, ce documentaire permet de suivre cette tentative de relance de la filière soie dans un territoire économiquement sinistré qui survit essentiellement grâce au tourisme estival.

De la plantation des mûriers à la réinstallation d’une filature et la relance du tricotage de bas uniques au monde, en passant par l’élevage des vers à soie et le merveilleux moment où ils s’enveloppent dans leurs cocons, le rêve fou de ces passionnés de la soie et de leur territoire prend forme.

A l’heure du réchauffement climatique et de la relocalisation industrielle, alors que l’industrie textile est une des plus polluantes, ces femmes et ces hommes tracent une voie, se tricotent un avenir qui leur permet de vivre et travailler au pays.