"Au coeur du collège - 1 an à Jean Vilar" : série documentaire inédite diffusée sur M6 à partir du 21 avril 2024

Dimanche 21 avril 2024 à 21:10, M6 débutera la diffusion de la série documentaire "Au coeur du collège - 1 an à Jean Vilar" dont l'objectif est de évoiler et de comprendre l’enseignement, ses enjeux, ses espoirs, ses réussites, et parfois ses limites.

À l’âge où tout est possible - en ce moment de bascule de la vie - ce programme unique propose un regard sans concession, mais avec empathie, sur la vie dans un collège REP (Réseau d’Education Prioritaire).

Les élèves comme les professeurs se livreront autant sur les difficultés que sur les réussites rencontrées tout au long de cette année de scolarité.

Ce documentaire va vous raconter les rapports au quotidien entre élèves de 3ème et personnels enseignants et, à travers eux, adresser les problématiques qui traversent la vie de nos collégiens : échec scolaire, rapport à l’autorité, réseaux sociaux, popularité, rapports amicaux et amoureux, recherche de la bonne orientation, vision de l’avenir…. La question de l’orientation est primordiale pour le corps enseignant qui doit s’adapter tout au long de l’année scolaire à la grande diversité de ses élèves et les guider au mieux vers leur avenir.

Pourquoi le collège Jean Vilar ?

En France, comme le collège Jean Vilar de Chalon-sur-Saône, plus de 15% des collèges sont considérés comme REP et renferment un vaste panel des problématiques auxquelles sont confrontés élèves et professeurs. Cependant, ce sont dans ces établissements que la promesse de progression est la plus forte. Au-delà de la découverte d’un univers, ce que le documentaire interroge, c’est l’égalité des chances. C’est pourquoi le collège Jean Vilar est l’écrin parfait pour un tel projet.

L’établissement accueille plus de 650 élèves entourés par 50 membres de l’équipe pédagogique/encadrante.

Près de 150 des élèves sont entrés en troisième cette année avec pour objectif d’obtenir leur brevet et trouver l’orientation qui leur correspond le mieux. Nous allons les suivre dans cette année scolaire décisive dans leur vie d’adolescent. Au-delà du brevet, c’est l’année où les formations se dessinent, leurs avenirs se créent sous nos yeux. Vont-ils en prendre conscience ? Comprendre les enjeux ? Car, à la fin de l’année, avec les affectations, ils découvriront s’ils iront en filière générale ou en filière professionnelle. Combien entreront en seconde ? Combien seront-ils orientés ? Lesquels auront pris confiance en eux ? Combien auront mûri et auront changé dans leur rapport à l’autre, leur relation aux réseaux sociaux ou à la différence ?

Cette série documentaire se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les trois premiers seront diffusés sur M6 dimanche 21 avril 2024 à 21:10.