"Monaco, la saga des Grimaldi" : un document inédit diffusé sur C8 vendredi 26 avril 2024

À découvrir sur C8 vendredi 26 avril 2024 à 21:20, "Monaco, la saga des Grimaldi", un documentaire inédit réalisé par Henry-Jean Servat et Thomas Baudry.

Issu de l’une des plus anciennes dynasties régnantes, Albert de Monaco est, depuis le 6 avril 2005, à la tête d’un territoire qui accueille à peine plus de 37 000 habitants. Et pourtant, encore aujourd’hui, ce royaume miniature attire tous les regards avec son art de vivre, et sa célèbre famille princière.

Cela fait maintenant plus de 10 ans qu’Albert de Monaco a épousé Charlène Wittstock, ouvrant une nouvelle page dans la saga des Grimaldi. Avec ses images de rêve, et ses tempêtes médiatiques…

Après les épreuves traversées ces dernières années, et de longs mois passés en Afrique du Sud, puis en Suisse, Charlène est de retour, et le soleil semble revenu sur la principauté.

Lors d’une interview exclusive, Albert de Monaco revient sur l’histoire de sa famille, sur son parcours, ses instants de bonheur avec Charlène, sa mère Grace Kelly, ses sœurs, Caroline et Stéphanie… Et aussi les moments tragiques.

Avec leurs deux enfants, Jacques et Gabriella, Albert et Charlène de Monaco écrivent aujourd’hui la suite de la saga des Grimaldi.

Ce documentaire revient sur tous ces moments qui ont fait de la famille princière ce qu’elle est aujourd’hui. Une histoire hors norme, gravée à jamais dans le Rocher.