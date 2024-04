"Kate et William, anges ou démons, qui sont-ils vraiment ?" : document inédit diffusé sur C8 vendredi 5 avril 2024 - Vidéo

Vendredi 5 avril 2024 à 21:20, C8 diffusera le documentaire inédit "Kate et William, anges ou démons, qui sont-ils vraiment ?" réalisé par Maïlys Rigal.

Kate et William laissent constamment planer le mystère sur leur vie privée. Que cachent-ils derrière leurs éternels sourires ? Quel est leur vrai visage ?

Le 17 janvier 2024, le monde entier apprend que Catherine Middleton vient de subir une lourde chirurgie abdominale. La nouvelle fait l’effet d’une bombe. Pourquoi Kate et William ont-ils cachés cette intervention ? De quoi souffre la princesse de Galles ? Comment fait Kate pour garder ses secrets alors qu’elle est 24h/24 sous le feu des projecteurs ? Derrière cette image parfaite, Kate et William forment-ils un couple heureux ? Quels côtés sombres de leur histoire veulent-ils dissimuler ?

Malgré leur apparence simple, Kate et William baignent dans le luxe et l’opulence. Comment viventils au quotidien ? Avec quels moyens ? Quelle famille forment-t-ils avec leurs enfants Georges, Charlotte et Louis ? Ces trois enfants peuvent-ils vraiment avoir une enfance normale ?

Kate et William vivent depuis toujours dans l’ombre du souverain. Alors que le roi Charles III souffre d’un cancer, sont-ils prêts à régner ?

Depuis 20 ans, le prince et la princesse de Galles forment un couple hors normes avec leurs moments de bonheur mais aussi leurs failles. Alors Kate et William, anges ou démons, qui sont-ils vraiment ?

Les intervenants :