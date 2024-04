"Planète Terre, le triomphe de la vie" : soirée événement nature sur France 2 mardi 23 avril 2024

À l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, France 2 proposera mardi 23 avril 2024 à partir de 21:10 une soirée événement avec des images inédites et exceptionnelles, au plus près d'espèces rares filmées dans les écosystèmes de six continents.

Célébrée dans plus de 190 pays chaque année depuis 1970, la Journée mondiale de la Terre du 22 avril nous rappelle nos conditions d’humains et d’habitants de notre irremplaçable planète.

France Télévisions se mobilise au quotidien autour des enjeux environnementaux et climatiques et de la nécessité impérieuse de préserver notre Terre, sa biodiversité et ses ressources.

Une soirée événement est proposée mardi 23 avril 2024 sur France 2 et sur sa plateforme france.tv autour du documentaire « Planète Terre, le triomphe de la vie », coproduit avec BBC Studios.

21:10 Planète Terre, le triomphe de la vie

Planète Terre, le triomphe de la vie, une nouvelle proposition événement en coproduction avec BBC Studios, qui dévoile le portrait de notre Terre aujourd’hui, dans toute sa beauté et sa fragilité.

Une proposition unique qui nous offre des séquences inédites, filmées pendant près de 5 ans, dans 43 pays sur 6 continents.

Grâce à des caméras de dernière génération, à une connaissance exceptionnelle du terrain, et à des partenariats avec des équipes locales, BBC Studios réussit à capter l’intimité d’espèces rares et des comportements fascinants liés au changement climatique.

La vie sur Terre repose sur l’équilibre de puissantes forces naturelles : les courants océaniques, la chaleur brûlante du soleil, la fureur du feu et des volcans. L’alliance parfaite de ces forces est le secret de la vie sur Terre, de son incroyable richesse et de son extraordinaire diversité.

Quelques exemples de séquences exceptionnelles :

Les eaux nourricières de la péninsule de Robberg en Afrique du Sud, où se rencontrent l’océan Indien et l’Atlantique, abritent une immense colonie d’otaries à fourrure. Des grands requins blancs s’approchent des côtes, toujours plus nombreux. Ils attendent que les otaries se jettent à l’eau pour se nourrir. Les requins sont rusés, mais les otaries ont pour elles d’être agiles, et de savoir coordonner leur riposte. Bientôt toute la colonie se retourne contre les grands requins blancs et triomphent de leur adversaires… qui rebroussent chemin.

Le delta de l’Okavango au Botswana se métamorphose chaque année. Pour de nombreuses espèces, c’est le temps de l’abondance. Les jacanas à poitrine dorée savent marcher sur l’eau. Ces oiseaux graciles passent délicatement d’un nénuphar à l’autre. Un père surveille ses poussins, car les canaux du delta sont infestés de crocodiles. Mais à l’approche des prédateurs, les petits ont développé une parade très efficace : ils se figent telles des statues.

L’ouest du Canada est couvert de vastes forêts tempérées, alimentées par des centaines de cours d’eau. Une ourse Kermode prépare l’hiver en se nourrissant des saumons qui remontent le cours des rivières. C’est une espèce très rare. Malgré son pelage blanc, elle appartient à la famille des ours noir. Elle a scellé une alliance unique avec la forêt. Une fois qu’elle s’est nourrie de sa pêche, elle laisse les restes de saumon sur la berge. Le sous-sol de la forêt est ainsi enrichi à son tour par les nutriments océaniques du saumon. Grâces aux ours, les saumons font pousser les arbres !

Dans la ville de Sauraha, au Népal, un rhinocéros arpente paisiblement les rues, et poursuit sa route malgré les voitures et les passants intrigués. Il n’est pas perdu, il est en quête de nourriture et il connaît son chemin. Ce spectacle insolite montre qu’il semble avoir trouvé le moyen de côtoyer en paix avec le monde des humains.

Quand certaines espèces disparaissent, c’est tout un écosystème qui s’effondre. Ainsi, à Zakouma au Tchad, 95 % des éléphants ont été massacrés pour leur ivoire. Sans ces jardiniers de la savane, le désert a gagné du terrain. Mais aujourd’hui, leur population se reconstitue, et lorsqu’ils se nourrissent, ils créent à nouveau des trouées dans la végétation et dispersent les graines. Ils participent ainsi à la diversité de la savane. Cette transformation miraculeuse illustre la résilience de la nature, pourvu que les hommes respectent ses équilibres millénaires.

Nous voici à la croisée des chemins, et plus que jamais, nous devons préserver notre planète, pour que toujours triomphe la vie.

22:40 Planète Terre, l’aventure sur les coulisses et les secrets de tournage

La production de Planète Terre est une aventure de plus de cinq ans, qui a mené les équipes de tournage dans les lieux les plus inaccessibles pour saisir sur le vif des comportements extraordinaires. Pendant près de 2 000 jours de tournage, ces équipes ont filmé le grand spectacle de la nature, depuis le cercle arctique, jusqu’aux déserts les plus reculés, en passant par les profondeurs des océans. Les cameramen ont ainsi bravé des incendies et des températures glaciales.

Grâce aux toutes dernières technologies, ils ont réussi à filmer des comportements jamais observés jusqu’alors. Et comme jamais auparavant, ils ont été les témoins des effets du changement climatique sur les animaux et leurs habitats. Grâce à leurs images, on découvre notre terre dans toute sa beauté et sa fragilité.

Voici l’aventure du tournage et les coulisses de cette formidable odyssée autour de la planète.