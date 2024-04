Harcèlement scolaire : la fin du silence - Document inédit sur C8 dimanche 5 mai 2024 avec la participation de Nicole Belloubet

À voir sur C8 dimanche 5 mai 2024 à 23:15, « Harcèlement scolaire : la fin du silence », un documentaire inédit avec la participation de Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse.

Dans les salles de classe françaises, un fléau silencieux persiste, touchant près d’un million d’élèves chaque année : le harcèlement scolaire. Un chiffre inquiétant qui ne fait qu’effleurer la surface de ce problème profondément enraciné.

Ces actes cruels et répétés laissent des cicatrices émotionnelles durables et peuvent avoir des conséquences tragiques. Derrière chaque chiffre, se cache un visage, une histoire et un avenir qui peuvent être brisés par l’intimidation incessante.

Avec la participation de la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse Nicole Belloubet, ce documentaire cherche à sensibiliser le public sur la gravité de ce problème, tout en explorant les différentes facettes du harcèlement scolaire et en mettant en lumière les mesures prises par les pouvoirs publics pour y faire face.

À travers des témoignages forts, des séquences en immersion au plus près de ceux qui œuvrent à la lutte contre le harcèlement scolaire, vous découvrirez le quotidien de ces survivants qui essaient de se reconstruire.

« Harcèlement scolaire : la fin du silence » deuxième documentaire d’une série de nouveaux programmes diffusés en 2024 qui auront pour objectif de soutenir ces causes au cœur des préoccupations des françaises et des français.

Louis Morin, réalisateur du documentaire : “Dans l’ombre des cours de récré, j’ai rencontré l’indicible : des sourires qui s’effacent, des rires qui se taisent et des destins qui basculent. Chaque année, près d’un million d’enfants sont victimes de harcèlement scolaire et la seule solution, est d’en parler : petit-à-petit les consciences s’éveillent et des solutions émergent. Je suis très fier d’y participer avec cette grande cause deC8, pour faire renaître l’espoir chez les jeunes harcelés."