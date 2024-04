Slimane, le conquérant ! Document inédit diffusé sur W9 mercredi 8 mai 2024

À 3 jours du Concours Eurovision de la chanson, W9 diffusera mercredi 8 mai 2024 à 21:10 « Slimane, le conquérant ! », un document inédit réalisé par Sophie Lesage et Laura Sahin.

C’est l’incroyable histoire d’un enfant des quartiers populaires qui n’a jamais cessé de croire en ses rêves, malgré les difficultés, les coups du sort et les préjugés. Le 11 mai 2024, sur la scène de l’Eurovision, Slimane sera la voix et le visage de la France.

Devant le monde entier, l’artiste âgé de 35 ans, va défendre la chanson française qu’il aime tant. Car dans l’appartement familial, le gamin de Chelles, en banlieue parisienne, est bercé depuis tout petit par les grands noms que sont Brel ou encore Aznavour… C’est cette éducation musicale qui en fait aujourd’hui un chanteur transgénérationnel, que pourtant rien ne prédestinait à devenir l’un des meilleurs vendeurs de disques du moment.

Vous verrez que, si la star est si pudique au sujet de son enfance et son adolescence, c’est parce que cette période lui a causé de nombreuses blessures intimes. À une époque où le rap et le RnB règnent en maître, la passion de Slimane pour le chant et la chanson française ne sont alors pas un atout. Dans l’atmosphère très macho des ados de banlieue, le jeune homme est taxé de ringard et son poids lui vaut d’être harcelé. Ses traits efféminés lui attirent de cruelles insultes homophobes. À cela, il faut ajouter les graves problèmes de santé de sa mère qui, atteinte de diabète, perd la vue. Ce documentaire va raconter comment la musique, qui est alors un refuge, va être à l’origine d’une spectaculaire revanche.

Pour tenter de percer et de vivre de sa passion, Slimane écume les castings pour les comédies musicales et les télécrochets comme « Popstars », « Nouvelle Star » et « X-Factor ». Les échecs s’enchaînent mais Slimane ne se décourage pas. C’est finalement l’émission « The Voice » qui le révèle au grand public. « Paname », « À fleur de toi » et « Viens on s’aime » sont certifiés disques de platine. Puis sa rencontre musicale et amicale avec Vitaa le propulse en tête des hit-parades avec des tubes comme « Je te le donne », « Ça va ça vient » ou encore « Avant toi ». Et grâce à la chanson, Slimane commence à s’ouvrir peu à peu sur sa vie privée, à l’image de « Des milliers de je t’aime » où il évoque sa paternité.

Enfin, ce documentaire va vous révéler que Slimane n’est pas seulement une voix talentueuse : il sait aussi écrire. Et sa plume, il la met au service de son propre répertoire et également d’autres artistes : de Kendji Girac à Jenifer, en passant par Florent Pagny, Amel Bent ou tout récemment Lara Fabian. Vous découvrirez pourquoi cet auteur-compositeur-interprète sait, à chaque nouvelle chanson, toucher les Français en plein coeur.