« La torture blanche » de Narges Mohammadi sur France 5 dimanche 21 avril 2024 (vidéo)

Dimanche 21 avril 2024 à 23:00 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « La torture blanche », un document réalisé par Narges Mohammadi, Vahid Zarezadeh et Gelareh Kakavand.

Narges Mohammadi, vice-présidente du Defenders of Human Rights Center en Iran, emprisonnée plusieurs fois depuis 2012, est détenue depuis novembre 2021 pour « atteinte à la sécurité nationale ». Sa condamnation à 10 ans et 9 mois de prison, et 154 coups de fouet, est une volonté délibérée des autorités gouvernementales de faire taire cette défenseuse des droits humains.

Narges Mohammadi a réalisé un documentaire qui regroupe des entretiens d’anciens détenus, hommes et femmes qui ont subi « la torture blanche » : quatre murs blancs sans lumière naturelle et un isolement total. Une torture redoutablement efficace qui ne laisse pas de traces, poussant certains à avouer n’importe quel crime après quelques mois, quitte à être exécutés. Tous racontent la mécanique de destruction psychologique, l’humiliation, la torture et les traumatismes qui perdurent.

Narges Mohammadi a reçu le prix Nobel de la paix 2023.