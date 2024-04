« Il était une fois dans la prairie » à revoir sur France 5 lundi 29 avril 2024

Lundi 29 avril 2024 à 21:05, France 5 vous proposera de voir ou de revoir « Il était une fois dans la prairie », un documentaire écrit et réalisé par philippe Moreau et Gautier Dubois.

Dans l’immensité des Grandes Plaines d’Amérique du Nord, une gigantesque colonie de chiens de prairie s’est installée au pied des montagnes d’argiles des Badlands. Ces rongeurs sociaux ont organisé l’espace en une immense ville. Parents dévoués, voisins prévenants, ils peuvent aussi être des voleurs sans scrupules, des bagarreurs violents, et des meurtriers de sang-froid. Il y a « Le Bon, La Brute & Le Truand » en chacun d’eux.

Dans cette ville de l’Ouest où déjà les querelles intestines polluent l’organisation sociale et où les grands troupeaux de bisons bouleversent le quotidien, rien n’est jamais gagné. Et la colonie se retrouve aussi à la croisée de territoires de nombreux prédateurs. Alors coyotes, blaireaux, putois et crotales sèment la terreur. Même si les chiens de prairie possèdent l’un des langages et systèmes d’alerte des plus sophistiqué, ici la vie ne tient qu’à un fil.

L’Ouest américain raconte son histoire séculaire, faite de crimes et d’amour, de luttes pour la survie et de bonheurs fugaces. L’universelle histoire de la vie et de la mort.