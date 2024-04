Planète Terre, le prix de la survie à découvrir sur France 2 mardi 30 avril 2024

À l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, France 2 diffusera mardi 30 avril 2024 à 21:10, « Planète Terre, le prix de la survie » un document de la BBC réalisé par Matt Brandon et Tom Greenhalgh, raconté par Lambert Wilson.

Planète Terre, le prix de la survie, est le 2ème volet événement nature Planète Terre, en coproduction avec BBC Studios, qui dévoile le portrait de notre Terre aujourd’hui, dans toute sa beauté et sa fragilité.

Sur notre planète, la vie ne cesse de nous surprendre. Dans les déserts de glace ou les déserts brûlants, toute vie semble impossible. Et pourtant, des animaux extraordinaires, véritables champions de l’extrême, s’adaptent aux milieux les plus hostiles et développent des stratégies remarquables. Même les forêts les plus luxuriantes abritent des pièges insoupçonnés. La concurrence y est si féroce qu’il faut un talent exceptionnel pour survivre. Seuls les plus audacieux ont une chance de triompher.

Mais aujourd’hui, notre planète est bouleversée, toujours plus imprévisible. Pour survivre, les héros de la nature déploient des comportements inédits, et nous offrent un spectacle exceptionnel, souvent filmé pour la première fois. Bienvenue dans des mondes inaccessibles, où la vie ne tient qu’à un fil.

Quelques exemples de séquences exceptionnelles :

Les saïgas sont parfaitement adaptés à la steppe froide et sèche de Russie. Ces antilopes sont dotées d’un museau étonnant qui leur permet de réchauffer l’air glacé avant de le respirer. Dans ce milieu hostile, les mâles font preuve d’une combativité exceptionnelle quand il s’agit de gagner le cœur des femelles.

Près de l’équateur, dans les grandes plaines d’Afrique, la savane abrite une extraordinaire concentration d’animaux. Mais pour les grands prédateurs, la partie n’est jamais gagnée. Ainsi une femelle léopard chasse en embuscade et se dissimule dans les branches d’un arbre pour surprendre les pukus. Mais ces antilopes connaissent leur prédatrice, et elle est contrainte de repousser ses limites. Elle se hisse alors à 9 mètres au-dessus du sol pour atteindre ses proies. Aucun léopard n’a jamais été filmé en train de chasser à cette hauteur.

Pour le crocodile des marais, la saison sèche au Sri Lanka est le temps de l’abondance. Ce roi du camouflage a mis au point un technique implacable pour attraper ses proies favorites, les chitals. Arrivé au point d’eau, il creuse la vase, juste assez pour disparaître sous la végétation, et se tient parfaitement immobile. Rapidement, un chital imprudent se laisse saisir, et le crocodile l’emporte vers l’eau profonde pour le noyer.

À Bornéo, les calaos pie forment des couples pour la vie. Pour établir le nid qui accueillera la prochaine génération, ils s’installent dans un arbre creux. La femelle tapisse alors le pourtour de terre et de bois. Et petit à petit, l’ouverture se referme, jusqu’à devenir une simple fente. Mais cette sécurité a un prix, et ce nid sera sa forteresse et sa prison pendant près de trois mois. Son mâle assurera sa survie en lui apportant les mets les plus délicats, le temps qu’elle ponde et que ses petits soient suffisamment forts.

Dans le désert de Gobi, toute vie semble impossible. Et pourtant, une panthère des neiges y élève seule ses petits. C’est un spectacle exceptionnel. Ce félin est extrêmement rare et discret. C’est la première fois qu’on filme cette espèce de si près dans son intimité. Il faudra aux jeunes panthères deux années entières pour apprendre tous les secrets du désert. La mère leur montre l’emplacement des mares. Savoir les repérer leur sera vital pour survivre dans cet environnement hostile. Mais à mesure que le climat s’assèche, leur habitat se réduit.

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère. Et même si les animaux ne cessent de nous surprendre par leurs extraordinaires stratégies d’adaptation, leur monde n’en reste pas moins en sursis. Si nous retissons un lien avec la nature, si nous imaginons de nouvelles façons de vivre, alors peut-être pourrons-nous préserver ce miracle de la vie sur Terre.