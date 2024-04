"Laissez-vous guider" dans le Paris fou qui a failli exister sur France 2 le 21 mai avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch

Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vous donnent rendez-vous sur France 2 le 21 mai 2024 à 21:10 dans un inédit de "Laissez-vous guider" dans lequel ils dévoilent des projets souvent bizarroïdes, futuristes, spectaculaires, concoctés par des visionnaires démesurés et farfelus pour Paris.

En 2024, avec les Jeux Olympiques, Paris va de nouveau briller aux yeux du monde entier. À côté de l’événement et des exploits sportifs, c’est une nouvelle fois la Ville Lumière et ses monuments qui vont faire rêver des millions de téléspectateurs.

C’est un Laissez-vous guider exceptionnel que Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vous proposent. L’occasion de rappeler que les grands événements, comme les JO, les changements dans les modes ou encore les expositions universelles ont permis aux architectes et aux urbanistes de génie de concevoir des réalisations magistrales qui ont marqué l’histoire et forgé l’identité de la capitale.

Et si la ville de Paris affiche aujourd’hui ce visage, elle le doit à la détermination de personnages qui ont su, contre vents et marées, tenir le cap et ne pas se ranger à l’opinion du plus grand nombre. Car, dans bien des cas, d’autres projets auraient pu supplanter ceux que nous connaissons. Des projets souvent bizarroïdes, futuristes, spectaculaires, concoctés par des visionnaires démesurés et farfelus.

Mais alors, à quoi aurait ressemblé notre capitale si ces projets avaient été menés jusqu’au bout ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch qui vont donner naissance à une ville nouvelle et inconnue et qui pourtant n’a rien d’utopique.

Laissez-vous guider dans un Paris spectaculaire et fou comme vous ne l’avez jamais vu... Et comme vous ne le verrez jamais !

Les reconstitutions en 3D

La tour Soleil, un phare pour éclairer Paris : On n’imagine plus Paris sans elle et pourtant à la place de la tour Eiffel, sur le Champ-de-Mars, nous pourrions avoir aujourd’hui la tour Soleil imaginée par Jules Bourdais. Un phare de 350 mètres de hauteur qui aurait permis d’éclairer la capitale et ses environs. C’était l’un des projets proposés pour l’Exposition universelle de 1889, concurrent de la tour Eiffel, et qui est finalement resté dans les cartons.

Aéroparis : Arriver à Paris à bord d’un avion et se poser directement sur la Seine. C’est le projet totalement fou imaginé par André Lurçat en 1932. Au moment où l’aviation commerciale prend son envol, cet architecte audacieux a imaginé une piste d’atterrissage en plein Paris.

Le palais Guidetti : Plus de 200 manifestations, dont le Salon de l’agriculture, se tiennent chaque année porte de Versailles. Mais à la place des pavillons que nous connaissons aujourd’hui, les frères Guidetti avaient imaginé, au début du XXe siècle, une immense cathédrale de verre et de fer qui devait accueillir la Foire de Paris et certaines épreuves des JO en 1924.

La verrière Horeau : Au milieu du XIXe siècle, il règne un véritable capharnaüm dans les rues parisiennes, dépourvues de pavés, de trottoirs et jonchées d’immondices. Assainir les rues, c’est l’objectif de l’architecte Hector Horeau, qui imagine une immense verrière pour couvrir les Grands Boulevards et offrir ainsi aux passants une promenade à l’abri des intempéries.

Les tours Perret : Comment résoudre les problèmes de logement que connaît Paris après la Première Guerre mondiale ? À cette question, Auguste Perret apporte une réponse radicale. Il imagine une immense avenue de 200 gratte-ciels allant de la porte Maillot à la forêt de Saint-Germain-en-Laye, qui auraient permis de loger 600 000 Parisiens !

La pyramide du Père-Lachaise : À la fin du XVIIIe siècle, Napoléon Ier décide de la construction du cimetière du Père-Lachaise à l’est de la capitale. Alexandre-Théodore Brongniart, architecte du palais de la Bourse de Paris et chargé de l’aménagement du terrain, imagine une pyramide de 30 mètres de hauteur.