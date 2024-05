« Le verre dans tous ses éclats » document inédit diffusé sur France 5 mardi 7 mai 2024 (vidéo)

Mardi 7 mai 2024 à 21:05, France 5 vous proposera de découvrir « Le verre dans tous ses éclats », un documentaire inédit réalisé par Maxime Vautier.

Depuis la Renaissance, le verre exprime le savoir-faire des artisans français qui ont bâti la réputation de grandes maisons comme Baccarat, Lalique ou Saint Gobain.

Ampoules, lustres, bouteilles, verres de table sont aujourd’hui autant d’éléments indispensables de notre quotidien depuis des siècles.

Et quand il couvre les plus grands bâtiments de la planète, le verre se transforme alors en matériau de la modernité. Transparent et majestueux.

Mais comment est-il fabriqué ? Qui sont les artisans qui défendent la tradition verrière française ?

« Le verre dans tous ses éclats », réalisé par Maxime Vautier vous emmène à la découverte d’une matière et d’une filière industrielle.

Régis Mathieu est l’un des derniers artisans à restaurer les lustres d’antan. Et cela tombe bien, il a six lustres du 18ème siècle à livrer dans une église du Lubéron.

Emmanuel Barois, lui, est à la croisée de l’art et de l’industrie. Il pose et dépose des panneaux de verre dans le monde entier. Dans le petit émirat du Bahrein, il a rendez-vous avec son œuvre. Plutôt surprenante.

Chez Duralex, on est très loin du geste artistique. Mais ses ingénieurs revendiquent un savoir-faire. Le groupe a ouvert ses portes alors que la marque tente de se relever de la violente la crise énergétique qui l’a ébranlée.

Le verre est produit dans des fours à gaz ou électriques qui tournent 24h/24h. Il est donc très gourmand en énergie. Cette production a un lourd impact environnemental qui n'est pas toujours compensé par le recyclage. Car Si nos pots et nos bouteilles sont largement recyclées depuis la fin des années 1970, les assiettes, les verres de table ou nos vieilles fenêtres finissent à la poubelle.

Et si le verre n’était pas si « vert » que ça…