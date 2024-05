« Les vendredis d'Apostrophes » : Hommage à Bernard Pivot sur France 2 ce mardi 7 mai 2024

Suite à la disparition de Bernard Pivot lundi, France 2 bouleverse ses programmes afin de lui rendre hommage ce mardi 7 mai 2024 à partir de 22:40 avec la diffusion du documentaire « Les vendredis d'Apostrophes » réalisé par Pierre Assouline.

Depuis plus de 50 ans, Bernard Pivot a transmis à plusieurs générations de téléspectateurs sa passion du livre, de la culture et de la langue française.

Grand homme de culture et de télévision, figure emblématique de l’audiovisuel public et du monde littéraire, il a reçu chaque vendredi soir de nombreux auteurs, acteurs, réalisateurs, intellectuels, personnalités politiques françaises ou étrangères dans ses émissions de référence Apostrophes sur Antenne 2, Bouillon de culture et Double Je sur France 2. Des interviews rares et précieuses d'écrivains aussi renommés qu'Alexandre Soljenitsyne ou Vladimir Nabokov ou Paul Auster.

Amoureux inconditionnel de la littérature et de la langue française, ancien président de l'Académie Goncourt, il avait également créé les championnats de France d’orthographe et lancé la fameuse dictée : les Dicos d’or sur France 3.

Profondément attaché aux valeurs et missions du service public, il défendait avec ferveur auprès de toutes les générations la culture et la littérature sur les antennes du groupe. Pionnier des grandes émissions littéraires à la télévision, Il a transmis à de nouvelles générations de journalistes et présentateurs son amour des lettres et de la langue française. Son empreinte continue de vivre aujourd'hui sur nos plateaux et dans les foyers français. Il a su, comme nul autre, jouer avec les mots sur les réseaux sociaux.

Ce mardi 7 mai 2024 à 22:40, France 2 diffusera le documentaire « Les vendredis d'Apostrophes » réalisé par Pierre Assouline.

À l’occasion des 40 ans d’Apostrophes, pour en ressusciter les grandes heures et les rencontres historiques, Pierre Assouline avait composé un florilège des meilleurs extraits présenté sous forme d’abécédaire, qu’il a fait commenter par un Bernard Pivot surpris, heureux, nostalgique et généreux en anecdotes inédites sur les coulisses de son émission.