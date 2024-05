« Buffalo Bill, le Far West incarné » sur ARTE samedi 11 mai 2024

Samedi 11 mai 2024 à 20:55, ARTE diffusera « Buffalo Bill, le Far West incarné », un documentaire allemand inédit réalisé par Markus Augé.

Figure mythique de la fin du XIXe siècle, l’Américain William Frederick Cody, dit Buffalo Bill, a inscrit la conquête de l’Ouest dans les imaginaires, contribuant à effacer des esprits le lourd tribut que cette brutale colonisation a fait payer aux populations amérindiennes.

Après la mort de son frère aîné puis celle de son père, William Frederick Cody n’a que 11 ans lorsqu’il se retrouve en charge de sa mère, de ses sœurs et de son frère cadet. Pour gagner sa vie et celle des siens, il débute comme garçon vacher puis accompagne les grands convois de chariots qui transportent des marchandises à travers les plaines sauvages de l’Ouest américain.

Après avoir tour à tour combattu les Indiens, été éclaireur de l’armée américaine et chasseur de bisons – ce qui lui vaudra son surnom de Buffalo Bill –, Cody commence à tisser sa légende en 1882 en dirigeant le Buffalo Bill’s Wild West Show, un immense spectacle populaire où il se met en scène aux côtés d’Indiens et de cow-boys pour revisiter la grande conquête de l’Ouest.

Pendant trois décennies, sa troupe, qui comprendra jusqu’à cinq cents figurants, plusieurs centaines de chevaux et parfois un troupeau de bisons va sillonner les États-Unis et bientôt partir à la conquête du public européen…

Spoliations dans le sang

Stetson sur la tête et barbichette en pointe, Buffalo Bill fut, au début du XXe siècle, considéré comme l’Américain le plus célèbre du monde. Mythifiées, ses aventures de jeunesse ont inspiré des auteurs de romans à quatre sous, à l’image du New-Yorkais Ned Buntline, le premier à raconter son histoire puis à mettre en scène ses exploits dans un théâtre de Chicago.

Si sa figure de héros légendaire, habilement forgée par Nate Salsbury, un as du marketing, a contribué à populariser celle du pionnier de l’Ouest américain, elle a contribué à effacer de la mémoire collective l’effroyable prix que cette colonisation brutale a fait payer aux quelque cinq cents tribus indiennes qui occupaient originellement ces immenses étendues sauvages, les spoliant dans le sang de leurs terres, de leur culture, de leur langue et les privant de leur principale ressource : les bisons.

S’appuyant sur les éclairages d’historiens, de conservateurs du musée Buffalo-Bill de Cody – la ville qu’il fonda dans le Wyoming, et où il repose depuis 1917 –, ainsi que sur le témoignage d’Ernie Lapointe, l’arrière-petit-fils du chef indien lakota Sitting Bull, ce documentaire retrace, au travers de formidables archives (photos, couvertures d’illustrés, extraits de films d’actualité…), l’épopée d’un homme entré dans l’histoire, en replaçant au premier plan les massacres qui ont frappé les peuples amérindiens et leur élimination culturelle par une Amérique blanche et conquérante.