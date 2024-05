« Winston Churchill, un géant dans le siècle » à revoir sur France 5 dimanche 12 mai 2024 (vidéo)

Dimanche 12 mai 2024 à 21:05, France 5 rediffusera le documentaire « Winston Churchill, un géant dans le siècle » réalisé en 2013 par David Korn-Brzoza.

En ce mois de janvier 1965, un homme est mort et tout un peuple le pleure.

Amis et ennemis – et Dieu sait qu'il en a eu des ennemis en 60 ans de carrière politique- sont venus pour rendre hommage à l'homme qui leur a donné le courage de résister jusqu'au bout à la barbarie nazie. Winston Churchill est célébré avec le faste dû à un souverain. Le vieux bull dog avait acquis une dimension quasi mythique.

En 1940, il vient d'être nommé Premier ministre. Il a 65 ans et a déjà eu plusieurs vies, toutes plus épiques les unes que les autres. Hitler semble invincible et seul Churchill se dresse contre lui. Son programme : la guerre et la victoire à n'importe quel prix.

Mais la vie de ce géant ne se résume pas aux cinq années de lutte contre l'Allemagne. Très tôt Winston Churchill a été convaincu d'avoir un destin à accomplir. Il a marqué le XXe siècle d'une empreinte indélébile.

Par-delà la légende, qui était ce formidable homme-orchestre ? Quelles furent les ressources secrètes de cet être multiple ? D'où lui viennent cette formidable force de persuasion et cette volonté de vaincre à tout prix ?