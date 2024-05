Faites entrer l'accusé - Mères à mort, dimanche 12 mai 2024 sur RMC Découverte

Dimanche 12 mai 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine “Faites entrer l'accusé” qui revient sur deux crimes perpétrés par des mères de nouveaux-nés.

En France, on dénombre chaque année une dizaine de néonaticides. Des meurtres de nouveaux-nés, commis, quasiment toujours par la mère, dans les 24 premières heures de vie de l'enfant. Un crime difficilement concevable. D'autant que ces criminelles expliquent rarement leur geste. C'est aux juges et aux experts d'essayer de comprendre ce qui dans leur vie, et dans leur tête, a pu les conduire à un tel passage à l'acte.

Pour cerner ce type de criminelles, Faites entrer l'accusé - Crimes flagrants décrypte deux dossiers de néonaticides, avec l'expertise, en plateau de Dominique Rizet et du Dr Daniel Zagury, expert-psychiatre, près des tribunaux :

Les bébés congelés d'Audrey Chabot

2002, Ambérieu-en-Bugey, dans l'Ain. Audrey Chabot, 21 ans, accouche en cachette. Avant de confier à sa mère, qu'elle ne veut pas s'occuper de ce bébé. La grand-mère étrangle le nourrisson, pour « soulager » sa fille.

Renvoyées toutes les deux devant les Assises de Bourg-en-Bresse, Audrey est condamnée à 15 ans de prison. Sa mère,18. Des peines lourdes.

Quand Audrey Chabot est libérée, en décembre 2010, les experts estiment que le risque de récidive est très faible. Pourtant, cette femme recommence, deux fois. En 2011 et 2012.

Jugée à Bourg-en-Bresse en 2015 pour ces deux homicides, en état de récidive, Audrey Chabot écope de 23 ans de prison. En appel, à Lyon, sa condamnation est ramenée à 13 ans.

L'octuple crime de Dominique Cottrez

L'affaire éclate en 2010, à Villers-au-Tertre, dans le Nord, lorsque les acheteurs d'une maison trouvent les corps de deux bébés, dans des sacs-poubelles. Dominique Cottrez, la fille du propriétaire décédé, avoue. C'est elle qui les a tués. Et il y en a d'autres, dans son garage, à un kilomètre de là. Elle ne sait plus combien. Les gendarmes découvrent six corps.

Ses proches tombent à la renverse ! Dominique Cottrez s'occupait si bien de sa famille, son époux et ses filles !

Alors pourquoi a-t-elle commis ces crimes ? Face à cette femme taiseuse, les experts comme les juges ont peiné à trouver une explication. Dans l'inceste ? Dans des actes de maltraitance médicale qui l'ont traumatisée ? Dans le rapport de Dominique Cottrez à son corps obèse ? Ce corps, qu'elle a décidé de cacher aux médecins, et au fond duquel elle a pu dissimuler 8 grossesses ?

Le procès de Dominique Cottrez s'ouvre en 2015 à Douai. Défendue par Me Frank Berton, elle a été condamnée, pour 1 meurtre et 7 assassinats, à 9 ans de prison.