« Cléopâtre reine d'Egypte : la vraie histoire d'une tueuse » sur RMC Story lundi 13 mai 2024

À découvrir sur RMC Story lundi 13 mai 2024 à 21:10, « Cléopâtre reine d'Egypte : la vraie histoire d'une tueuse », un documentaire inédit à la télévision.

Cléopâtre, reine d'Égypte pendant plus de 20 ans, reste l'une des figures les plus emblématiques, puissantes et brillantes de l'histoire ancienne. Bien que son nom soit célèbre, beaucoup ignorent les détails de son histoire.

Pour s'imposer et réussir dans le monde complexe de l'Égypte antique, elle a dû faire preuve d'une grande stratégie, de détermination et de charme. Cléopâtre était connue pour son caractère impitoyable, une tacticienne hors pair prête à tout pour conserver son pouvoir alors que l'Empire romain ne cessait de s'étendre. Cette détermination se manifestait parfois de manière extrême, y compris par l'assassinat de membres de sa propre famille pour éliminer toute menace à son règne.

Au fur et à mesure qu'elle élargissait son influence à travers la Méditerranée, ses ambitions grandissaient, attirant l'attention et l'hostilité de nouveaux adversaires. Chaque territoire conquis ou alliance formée représentait un pas de plus vers la consolidation de son pouvoir, mais aussi une occasion pour ses ennemis de surgir.

Sa capacité à manœuvrer dans cet environnement politique, tout en restant impitoyable, illustre sa grande intelligence et les sacrifices nécessaires pour régner en véritable souveraine.