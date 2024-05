« Alexis Michalik, l’homme pressé » à revoir sur France 3 lundi 13 mai 2024

Lundi 13 mai 2024 à 22:45, France 3 vous proposera de voir ou de revoir le « Alexis Michalik, l’homme pressé », un documentaire réalisé par Élise Darblay.

C’est le wonder boy du théâtre français : Alexis Michalik. Auteur, mais aussi acteur et metteur en scène : l’enfant prodige est aussi un homme pressé.

Depuis quatre ans, il attendait de réaliser son rêve : se lancer dans une comédie musicale. Avec l’adaptation d’un classique de Broadway, Les producteurs de Mel Brooks, c’est chose faite. Alexis Michalik, l’homme pressé raconte de l’intérieur la création de ce spectacle… à grand spectacle.

Ici, il n’est plus seulement question de jouer, il faut aussi savoir danser et chanter. Pour l’occasion, Michalik, le surdoué du théâtre, s’improvise chef d’orchestre et maître de ballet. Le film d’Élise Darblay montre le dramaturge à la manœuvre, réglant au millimètre ce show drôle et visuel importé des USA.

Fougueux mais souple, décidé mais rigolard, l’homme aux 5 Molières se révèle dans l’action. Créateur virevoltant, il laisse la caméra de France 3 capter sa méthode et ses intuitions. Une master class chaleureuse, dont la clé tient peut-être en ces mots : « C’est parce que j’ai une hyper-conscience de la mort que je fais tout ça. »