« Et dieu créa la Côte d'Azur » l'histoire d'une côte devenue mythique sur France 3 mercredi 15 mai 2024

Mercredi 15 mai 2024 à 21:10 France 3 diffusera « Et dieu créa la Côte d'Azur », l'histoire, en archives et en témoignages, d'une terre et d'une côte devenues mythiques.

Jusqu’en 1887, la Côte d’Azur n’existait pas. Ou, du moins, elle n’avait pas été baptisée ainsi. Ce film est, de Saint-Tropez à Menton, l’histoire en archives et en témoignages de sa découverte et de ses métamorphoses. Comment un rivage pauvre, escarpé, hostile, est devenu cette terre si convoitée. Plus encore que la douceur de son climat, c’est sa lumière qui a accompli le miracle : cette mise en résonance des bleus du ciel et de la mer dont Matisse, Picasso, et tant d’autres, se sont nourris, avant qu’Yves Klein ne crée le sien propre. Terre ouverte à toutes les influences, volontiers cosmopolite, elle a su jouer des influences rivales de ceux qui pensaient l’avoir conquise. Elle ne fut jamais vraiment colonisée, seulement apprivoisée. Par les Anglais, quand le monde était à eux, par les Russes pour y vivre des hivers moins rigoureux, par les Américains pour y inventer « les années folles ». De leur côté, les Italiens y sont arrivés pour échapper à la pauvreté qui régnait dans la Botte. Échappant au vandalisme immobilier des années 70 et 80, pavillons mauresques, manoirs baroques et trésors art déco témoignent de deux siècles de constructions où toutes les extravagances étaient permises. Le film témoigne de la vie trépidante d’une Riviera méridionale et cosmopolite, comme un théâtre permanent avec ses folies et ses excentricités. Cette histoire de la Côte d’Azur est incarnée par les récits familiaux et les archives privées de ses résidents qui racontent comment leurs familles ont traversé ces deux siècles de métamorphoses. Parmi celles-ci, la naissance du tourisme d’été sur une côte que les résidents huppés fuyaient dès les premières chaleurs au printemps et que le tourisme populaire a su révolutionner après la Seconde Guerre mondiale. Un documentaire inédit écrit et réalisé par Stéphane Benhamou.

