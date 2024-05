"Les Brown : génération Alaska" - 3 épisodes inédits sur RMC Story dimanche 19 mai 2024

Dimanche 19 mai 2024 à 21:10, RMC Story diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la 14ème saison de la série documentaire "Les Brown : génération Alaska".

Au fin fond de l'Alaska, on a récemment découvert une famille qui vit à l'état sauvage.

Billy Brown, sa femme Ami et leurs sept enfants sont si éloignés de toute civilisation qu'ils peuvent passer entre six et neuf mois sans voir personne. Ils ont développé leur propre dialecte, se définissent comme une "meute" et dorment toujours tous les neuf dans le même chalet.

Aucun doute, ils ne ressemblent à aucune autre famille américaine !

21:10 Épisode 14x07 Contre vents et marées



Les Brown doivent une nouvelle fois se lancer dans un périple à l'issue incertaine, puisqu'ils souhaitent rejoindre la légendaire île de Mosman et ses paysages de carte postale. Malheureusement, pour se rendre sur place, ils n'ont d'autre choix que d'emprunter le goulet de Wrangell, dont les eaux agitées sont réputées parmi les plus dangereuses de tout l'Alaska. Ils sont toutefois motivés de réaliser la traversée afin de découvrir l'endroit où Bird planifie de poser ses valises. Alors que la famille prépare les derniers détails, Noah tente quant à lui de faire du troc...

22:05 Épisode 14x08 Dur en affaire



Noah finit par dénicher la propriété de ses rêves, mais le hic est que cette dernière se trouve sur une île isolée et totalement coupée du monde. Incapable de fournir les garanties financières pour réserver le bien convoité, le jeune homme se lance dans un invraisemblable échange mais finit, à sa grande surprise, par obtenir gain de cause. Peu de temps après avoir quitté l'Alaska, Rain fait face à une certaine nostalgie..

23:05 Épisode 14x09 Gabe vs Le chantier



Déterminés à tout faire pour atteindre l'objectif que s'est fixée Rain, les membres de la petite tribu se démènent pour mettre en place les moyens nécessaires afin d'extraire de l'or de la montagne. Malheureusement, les nombreux projets en cours obligent la fratrie à définir les priorités et à ne pas dépenser d'énergie inutilement. La discussion quelque peu houleuse se transforme en véritable négociation, et les frères décident finalement de suspendre temporairement la construction de leur cabane afin de se concentrer sur leur nouvelle mission..