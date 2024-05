La folie du camping car - 3ème épisode de la saison 3 diffusé sur C8 jeudi 30 mai 2024

Jeudi 30 mai 2024 à 21:20, C8 vous proposera de découvrir le troisième épisode de la nouvelle saison de la série documentaire « La folie du camping car ».

C’est la nouvelle star de nos routes. Le compagnon de nos vacances : le camping-car.

Il est un symbole de liberté et de voyages itinérants, où l’on s’arrête au gré des paysages et des couchers de soleil. L’an dernier, il s’en est vendu plus de 100 000 et un million et demi de Français ont opté pour ces voyages mobiles à bord de ces maisons roulantes. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. C’est environ 60 000 euros pour un véhicule neuf.

Dans la famille des campings caristes, il y a les traditionnels, les fans de combis et de vans, et les amateurs de la démesure.

Épisode 3

Parmi eux, Benoît et Sarah ont opté pour un camping-car traditionnel. Depuis 2 ans, avec leurs deux enfants, Vanille et Santiago, chaque week-end et chaque vacances sont l’occasion d’assouvir leur passion du voyage.

De leurs côtés, Maïté et Freddy ont décidé de partir pour deux semaines de road trip en Corse, sans leurs enfants.

Voyager en maison roulante, c’est aussi la possibilité de longues escapades encore plus loin, encore plus longtemps. Un rêve que Virginie et ses enfants ont réalisé. Depuis dix ans, c’est à bord de ce drôle d’engin qu’ils parcourent le monde.

Pour certains, cette passion du camping-car peut parfois devenir dévorante et un peu envahissante. Dans le Béarn, Mark est accro à ces maisons roulantes mais pas n’importe lesquelles, ce jeune retraité voue un culte pour leur version américaine.

Découvrez les vacances les plus insolites en itinérance, qu’elles soient en van aménagé, en camping-car classique ou en véhicule insolite et comment certains d’entre-nous réalisent leur rêve de liberté…