« Yannick Alléno - La Traversée » document inédit diffusé sur M6 mercredi 19 juin 2024

Mercredi 19 juin 2024 à 23:35, juste après la finale de "Top Chef", M6 diffusera le document inédit « Yannick Alléno - La Traversée » réalisé par Frédéric Guelaff.

Le film documentaire “La Traversée” se concentre au Pavillon Ledoyen à Paris, à deux pas des ChampsÉlysées, une institution dans le monde de la grande restauration que Yannick Alléno a repris en 2014.

En à peine six ans, le chef y crée trois restaurants et fait du Pavillon Ledoyen le lieu le plus étoilé au monde. Alléno Paris, un restaurant gastronomique, puis L’Abysse, un bar à sushis, et enfin Pavyllon, un restaurant comptoir.

De 2019 à 2023, le film a suivi le quotidien de ce théâtre de la haute gastronomie. Il raconte comment le chef et son équipe de 150 employés traversent ces années de défis, de consécration, d’épreuves et de tempêtes, mais évoque aussi une tragédie inattendue et bouleversante pour Yannick Alléno : le décès de son fils Antoine, tué par un chauffard dans les rues de Paris.

Au-delà des coulisses de la grande cuisine, de la quête des étoiles, de la recherche de l’excellence, du partage et de la transmission, le film interroge sur la fragilité du destin et la quête de sens.