La 2ème saison de "La vie secrète des supermarchés" diffusée sur 6ter à partir du mercredi 19 juin 2024

Mercredi 19 juin 2024 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir la 2ème saison inédite de "La vie secrète des supermarchés", une série documentaire en 6 épisodes.

Nous les croisons tous les jours ou presque sans forcément y prêter attention. Et pourtant, sans ces hôtesses de caisses, ces boulangers, poissonniers, bouchers, pâtissiers, nos supermarchés n’auraient pas d’âme. C’est à ces femmes et ces hommes, enfin remis à l’honneur depuis la crise sanitaire, que cette nouvelle série documentaire a décidé de s’intéresser.

De l’aube à la tombée de la nuit, tous s’activent dans les coulisses de nos hypermarchés pour qu’on ne manque de rien. Un monde à part qui, derrière ses vitrines et rayons bien rangés, cache son lot d’imprévus : de la rupture de stock en plein coup de feu aux demandes les plus extravagantes des clients. Un quotidien parsemé de succès et d’échecs, quand il s’agit de nous appâter à coup de promos et de paris sur de nouveaux produits, et d’émotions aussi : avec les joies et les peines partagées entre collègues. Sans compter le stress face à des consommateurs toujours plus exigeants et pressés, drôles, touchants, courageux, parfois râleurs..

Travailler dans un supermarché, c’est aussi appartenir à une grande famille, où chacun doit composer avec la personnalité de ses collègues. Il y a les clashs, les fous rires, les situations cocasses mais personne ne perd jamais de vue l’objectif commun du magasin : servir et satisfaire chaque jour des milliers de clients

Cette série documentaire propose de suivre au quotidien les aventures et mésaventures de ces travailleurs de l’ombre, que vous ne regarderez plus jamais comme avant.

Netto • Saint-Contest (14)

Près de Caen, ce magasin de hard discount vient d’ouvrir ses portes juste en face d’un hypermarché concurrent, l’enseigne a beau proposer des prix très bas, en pleine crise du pouvoir d’achat, il a du mal à attirer une nouvelle clientèle. D’autant que l’équipe est en sous-effectif. En cause ? Une polyvalence poussée à l’extrême.

Lucas Campion • Directeur du hard disound

À 23 ans, Lucas Campion est l’un des plus jeunes directeurs de France. Il travaille 80 heures par semaine pour ne pas décevoir son père, le propriétaire, qui vient de lui confier les clés de ce nouveau magasin. Avec une équipe de seulement 7 personnes, Lucas va multiplier les opérations commerciales pour attirer les clients. Mais le jeune directeur manque cruellement de personnel pour faire tourner son magasin : en 6 mois, 20 nouvelles recrues ont démissionné. Lucas sera-t-il à la hauteur des objectifs fixés par son père ?

Ardiane • Employée polyvalente



Ardiane est le maillon fort du magasin de hard discount, fidèle à son patron Lucas depuis l’ouverture. Originaire du Kosovo, Ardiane travaille dur pour réussir sa nouvelle vie en France. Mais dans l’hyper, la polyvalence est obligatoire : la jeune femme doit savoir tout faire, jusqu’à devenir la boulangère de l’hyper ! Son quotidien est loin d’être de tout repos.

Hyper U • Saint-Maximin (60)

Cet hypermarché a investi près de 25 millions d’euros pour transformer ses allées impersonnelles en une zone aux airs de petits commerces. Les salariés spécialisés dans les métiers de bouche redoublent d’imagination pour proposer des recettes faites maison aux milliers de clients séduits par les nouveautés. Mais innover comporte son lot d’imprévus.

Sébastien • Le nouveau chef du rayon traiteur



À 41 ans, Sébastien ancien chef dans un restaurant gastronomique vient d’être nommé responsable du rayon traiteur de l’hyper. Dans ses cuisines dignes d’un grand restaurant, il pilote une équipe de professionnels amoureux du fait maison ! Un nouveau métier qu’il doit à sa femme Caroline, la responsable des 60 caissières du magasin. À eux deux, ils tentent de concilier carrière et vie familiale avec 3 enfants à la maison.

Wilfried • Le poisonnier

Papa solo de 3 enfants, Wilfried vient de prendre la tête d’un rayon stratégique : la poissonnerie. Une grosse responsabilité pour cet ancien cuisinier. Avec la hausse des prix, son rayon est en perte de vitesse. Chaque jour, il doit trouver le bon équilibre dans ses commandes de poissons et de fruits de mer pour ne pas risquer de jeter à la poubelle des produits très périssables.

Carrefour • Brest (29)

Implanté dans la capitale bretonne depuis près de 40 ans, cet hypermarché est une institution. Mais ces dernières années, son visage a changé. Les caisses automatiques remplacent peu à peu les échanges avec les caissières au grand dam de la clientèle d’habitués. Par chance, le magasin compte dans ses rangs des salariés fidèles depuis des décennies qui souhaitent remettre l’humain au coeur du magasin.

Laurent Naveau • Le nouveau directeur



Depuis son arrivée à la tête du magasin, Laurent n’a qu’un seul mot d’ordre : remettre de l’humain entre l’hyper et ses clients. Charcutier de formation, il a gravi tous les échelons jusqu’à devenir le directeur du plus gros hyper de Bretagne. Mais pas à n’importe quel prix : en 20 ans de carrière, Laurent et sa famille ont dû déménager 12 fois, obligeant chacun à s’adapter, même dans les moments les plus difficiles.

Claudie • Le bagou de la parapharmacie



Dans l’hyper, tout le monde connait Claudie. Son bagou et son sourire illuminent le rayon parapharmacie. À 50 ans, Claudie s’est lancé un nouveau défi : modifier l’implantation de son rayon pour être encore plus visible des clients et augmenter ses ventes. L’hyper, c’est toute sa vie, elle y travaille depuis 30 ans et y a rencontré l’homme de sa vie, Fred l’agent de sécurité du magasin.

Ana • Hôtesse de caisse



Ana est la meilleure ambassadrice de Laurent le directeur. Parler aux clients, créer des liens, c’est sa spécialité. Caissière dans ce magasin depuis plus de 30 ans, elle doit pourtant s’adapter aux nouvelles technologies comme les caisses automatiques qui la mettent au défi.

Venez partager leur quotidiens chaque mercredi soir sur 6ter à partir du 19 juin 2024.