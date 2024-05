"Les Mamans" saison 4 - Les épisodes 7 à 12 diffusés sur 6ter samedi 1er juin 2024 (vidéo)

Samedi 1er juin 2024 à 21:10, 6ter vous proposera de découvrir 7 nouveaux épisodes de la série documentaire "Les Mamans". Découvez leur quotidien hors du commun avec bienveillance mais surtout sans tabou.

Vous connaissez déjà 4 d’entre elles : Angelica, Pauline, Mélanie et Johanna. Et bien des choses ont bougé en une année, bébé en route, déménagement, nouveau partenaire et des nouveaux projets en pagaille.

Les mamans qui nous rejoignent dans cette saison ne sont pas en reste.

Julie, que vous avez découverte dans 2 saisons de « Pékin Express », va vous ouvrir les portes d’un quotidien à 100 à l’heure.

Marine, cette maman de 3 enfants qui vit au rythme des dialyses de son cadet Ayden.

Maureen, une « maman-ger » qui jongle entre vie de famille nombreuse et séances photos de ses 3 enfants mannequins.

Anaëlle, la maman de la petite Talya atteinte de trisomie 21, un véritable rayon de soleil qui sera bientôt grande soeur !

Naomi, qui mène de front sa carrière d’artisan en béton ciré et sa vie de maman solo.

Et enfin Manon et Fanny qui vous ouvriront les portes de leur maison à 4 générations en attendant l’arrivée de leur 2ème enfant.

Toujours dans la joie et la bonne humeur, les mamans reviennent et sont prêtes à vivre tout ce que la vie leur réserve.

Les anciennes mamans

Angélica

Entre Angélica et Tony, c’est fini pour de bon. Il est temps pour cette maman célibataire de se reconstruire et de voguer vers de nouvelles aventures sentimentales. Cette année, plusieurs nouveaux défis attendent cette maman pleine de vie à commencer par rassurer et donner un nouveau cadre de vie sain à ses enfants. Stella a maintenant 6 ans, elle est au CP et est très affectée par la séparation. La priorité pour Angelica : l’éducation de ses enfants et leur adaptation après la rupture. Sans oublier qu’il faut qu’elle retrouve une activité professionnelle rapidement. Le quotidien ne va pas être de tout repos !

Mélanie

Nouvelle année, nouveau départ, nouvelle maison dans laquelle il faut trouver ses repères pour Mélanie et ses garçons. Il est temps pour Robin, du haut de ses 4 ans, de dormir dans sa propre chambre et pour Enzo d’entrer dans la fameuse période de la « pré-adolescence ». Une autre aventure attend Mélanie puisqu’elle s’est lancée dans un nouveau parcours de PMA semé d’embûches : la première fois n’a pas été la bonne mais elle n’abandonne pas son rêve de vie à 4. Cette maman devra jongler entre le traitement hormonal préalable à l’insémination, le stress de réussir à tomber enceinte et la vie déjà bien chargée de maman solo dans sa nouvelle maison.

Pauline

Pauline ne fait jamais les choses à moitié ! Et pour cause, en plus de développer sa ferme pédagogique et thérapeutique, gérer sa famille recomposée et ouvrir un centre équestre, Pauline attend un heureux évènement. Une course contre la montre se met en marche puisqu’il faut que tous les travaux et les installations de la ferme soient terminés avant l’arrivée du bébé. Lever le pied ? Pauline ne connait pas, pourtant il faudra bien pour mener à terme cette troisième grossesse en bonne santé...

Johanna

Après une année tumultueuse Johanna et sa famille nombreuse vont pouvoir emménager dans leur nouvelle maison très bientôt. Du moins, c’est ce qu’ils espèrent mais pour cela il faut que les travaux finissent à temps et que tout le monde se mette d’accord pour la décoration et l’ameublement, ce n’est pas chose aisée. Maintenant que les triplés ne sont plus des bébés, il faut qu’ils puissent exprimer leurs individualités et développer leurs personnalités. Mais il ne faut pas oublier de passer du temps avec Livio et lui accorder l’espace dont un pré-ado, grand frère de triplés, a besoin.

Les nouvelles mamans

Julie

Julie est une maman aventurière, vous l’avez déjà sûrement vu dans l’émission Pékin Express. Sa vie de maman et de restauratrice avec son compagnon, Denis, est trépidante. Ils se sont lancés comme défi d’ouvrir une paillote sur la plage pour l’ouverture de la haute saison, c’est-à-dire dans très peu de temps. Julie et Denis sont très organisés : Denis s’occupe des travaux de la paillote et Julie s’occupe de leur fille Déa, 5 ans, avec qui elle partage tout. Une vie fusionnelle à trois rondement menée puisque Julie trouve même le temps de faire du sport de manière intensive. Après avoir vu une photo d’elle lors d’un voyage, Julie a eu un vrai déclic et depuis le sport fait partie intégrante de son quotidien. Le prochain défi ? Profiter de sa fille au maximum avant l’ouverture de la paillote, où elle n’aura plus beaucoup de temps à lui consacrer.

Marine

L’expression « aider les autres pour s’aider soi-même » n’a jamais été aussi bien utilisée que pour décrire la philosophie de vie de Marine et sa famille. Parents de trois enfants, ils vivent depuis plusieurs années une sacrée pression liée à la maladie d’Ayden qui impose à ce petit garçon une greffe de reins dans les plus brefs délais. Et à Marine un quotidien rythmé par les soins et les dialyses. Evan et Léane ont aussi besoin d’attention et Marine doit jongler entre culpabilité et résilience, mais c’est une maman dévouée qui ne baissera les bras sous aucun prétexte.

Anaëlle

Anaëlle est la maman de Talya, une petite fille atteinte de trisomie 21 qui grandit en étant le rayon de soleil de ses parents. Et même si les journées sont bien remplies entre kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste, Talya progresse constamment. Elle devrait d’ailleurs faire ses premiers pas très prochainement. Mais elle va devoir très vite faire preuve d’adaptation puisque Anaëlle est enceinte et que jusqu’à présent Talya ne supporte pas de voir sa maman porter un autre enfant. Le « bébé 2 », comme ils l’appellent, est en bonne santé mais les parents appréhendent ce nouveau quotidien. Anaëlle cristallise beaucoup d’angoisses notamment liées au traumatisme de l’accouchement de Talya. Elle ne souhaite pas revivre la néo-natalité et la séparation avec son bébé.

Manon et Fanny

Manon et Fanny sont les mamans de Maui, un petit garçon dynamique qui rêve d’essayer ses tout nouveaux skis reçus à Noël. Mais ce sera sûrement à Fanny de s’en charger puisque Manon attend leur deuxième enfant, une petite fille ! Panique à bord puisque toute la famille se retrouve obligée d’aller habiter avec les parents et grand-mère de Manon le temps que les travaux de leur maison soient terminés. 4 générations dans la même maison cela peut faire peur, mais cela représente aussi 4 fois plus d’amour pour Maui. Manon et Fanny forment un couple fusionnel, qui partage tout, le même look et le même travail, puisqu’elles sont coach sportives, ensemble.

Maureen

Maureen est une maman occupée puisqu’en plus de s’occuper de ses trois enfants au quotidien, elle est aussi leur « maman-ger » (maman et manager). Elle souhaite mettre ses enfants à l’abri de tout besoin. C’est pourquoi ils sont déjà mannequins et ont fait de nombreuses campagnes pour des marques nationales et internationales. Elza est d’ailleurs très demandée ! Maureen met un point d’orgue à ce que chaque moment, chaque expérience que vivent ses enfants soient inoubliables, c’est pour cela qu’elle voit les choses en grand pour les prochaines vacances et les anniversaires.

Naomi

Naomi est une maman pas comme les autres puisqu’elle a monté son entreprise dans le bâtiment spécialisée dans le béton ciré. À force de persévérance et d’abnégation, elle a réussi à se faire un nom tout en gardant son style féminin, pour elle, c’est « Girl Power » avant tout ! Naomi est séparée de son ex conjoint, Dino, et pourtant, ils sont restés très proches. Ensemble, ils ont eu Victoria, une petite fille adorable, mais pour qui l’école n’est pas une chose facile. Elle accumule un retard et ses parents sont très soucieux des causes de ses difficultés. Les recherches médicales sont fastidieuses, mais Naomi ne baisse pas les bras pour autant. Les parents de Victoria sont soudés et positifs quant à l’avenir de leur petite fille.