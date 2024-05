« D-day, au coeur de l'enfer » série documentaire inédite diffusée sur RMC Découverte samedi 1er juin 2024

Samedi 1er juin 2024 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera « D-day, au coeur de l'enfer » une série documentaire inédite en deux parties.

3 millions de soldats, des centaines de milliers de navires, d'avions et de blindés et une logistique d'une complexité jamais atteinte pour une opération militaire.

Le 6 juin 1944 se déroulait le D-DAY, le débarquement de Normandie, première étape de l'opération « Overlord » dont l'objectif était de reprendre le contrôle de la France aux mains des troupes du IIIème Reich.

De ce jour fatidique et des semaines qui ont suivies, il reste des centaines d'heures de films et des milliers de photos qui attestent de la férocité des combats et de la bravoure des soldats.

Pourtant, ceux qui ont risqué leur vie pour ramener ces images qui ont fait le tour du monde sont restés pour la plupart inconnus. Ils étaient photographes et caméramans militaires, cinéastes, ou reporters. Certains d'entre eux sont morts au cours de leur mission, d'autres ont témoigné à leur retour, mais depuis 80 ans, leur histoire est restée dans l'ombre des événements qu'ils ont réussi à filmer.

Grâce à une enquête menée pendant plus de 30 ans dans les archives nationales américaines et à des documents personnels redécouverts auprès des familles, les deux épisodes de la série documentaire D-day, au coeur de l'enfer vont vous faire revivre l'histoire de ces héros oubliés.

Parmi tous ceux qui ont participé - caméras au poing - au débarquement et à la bataille de Normandie, les réalisateurs de cette série documentaire ont choisi quatre hommes dont les destins ont marqué l'Histoire : John Ford, légende d'Hollywood, en charge de filmer le plus d'images du D-DAY pour l'OSS, ancêtre de la CIA ; George Stevens, réalisateur américain, à la tête d'une unité spéciale de tournage placée sous les ordres du Général Dwight Eisenhower, le Commandant suprême des forces alliées en Europe ; le Sergent Richard Taylor, caméraman militaire au sein de la 165ème compagnie du Signal Corps, une unité de l'armée américaine chargée de filmer les combats aux plus près des soldats ; et Jack Lieb, reporter de presse pour "News of the Day".

Comment ces hommes de l'ombre, au milieu de la confusion et de l'intensité des combats, ont-ils réussi à capturer ces milliers de photos et filmer ces centaines d'heures d'images, dont certaines sont devenues légendaires ? Comment ont-ils vécu ces combats et ont-ils pu faire face aux pires horreurs de la guerre ? Avec quels moyens ont-ils réussi à filmer et à photographier ces évènements et à transmettre leurs images au reste du monde ?

Grâce à des images d'archives exceptionnelles, à des interviews d'experts et de membres de leur famille, vous allez vivre le débarquement et la bataille de Normandie comme vous ne les avez jamais vus et découvrir ce qu'il s'est passé au cours de l'été 1944 à travers les yeux de ces hommes qui n'étaient armés que d'une simple caméra.