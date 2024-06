La folie du camping car - 4ème épisode de la saison 3 diffusé sur C8 jeudi 6 juin 2024

Jeudi 6 juin 2024 à 21:20, C8 vous proposera de découvrir le quatrième épisode de la nouvelle saison de la série documentaire « La folie du camping car ».

C’est la nouvelle star de nos routes. Le compagnon de nos vacances : le camping-car.

Il est un symbole de liberté et de voyages itinérants, où l’on s’arrête au gré des paysages et des couchers de soleil. L’an dernier, il s’en est vendu plus de 100 000 et un million et demi de Français ont opté pour ces voyages mobiles à bord de ces maisons roulantes. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. C’est environ 60 000 euros pour un véhicule neuf.

Dans la famille des campings caristes, il y a les traditionnels, les fans de combis et de vans, et les amateurs de la démesure.

Découvrez les vacances les plus insolites en itinérance, qu’elles soient en van aménagé, en camping-car classique ou en véhicule insolite et comment certains d’entre-nous réalisent leur rêve de liberté…

Épisode 4

Michael a attrapé le virus dès son plus jeune âge avec ses parents, propriétaires d’un camping-car. Ce passionné s’est lancé un défi de taille : entièrement aménager un car pour ses vacances. Avec son fils Tom, ils partent 15 jours à bord de ce géant des routes de 19 mètres de long, avec en remorque son bateau, pour profiter de la mer et des plages des Pyrénées orientales.

Eugénie et Frédéric eux, ont choisi un camping-car traditionnel avec toutes les options pour voyager avec leurs deux jeunes enfants. Cet été, ils se sont accordés deux mois de vacances en Allemagne, pour voir s’ils peuvent envisager de prendre une année sabbatique avec eux, à l’étranger, dans leur camping-car. Les enfants vont de découverte en découverte mais dans un espace de 17m2, il faut apprendre à cohabiter avec toujours le sourire.

Manon et Jonathan ont réussi leur pari de transformer un fourgon classique en maison sur roues, pour pouvoir sillonner l’Europe pendant leurs vacances. Cette année, ils partent pour un grand périple à travers l’Angleterre pendant deux mois pour s’émerveiller face à des décors dépaysants et à la rencontre des habitants. Mais la vie en fourgon peut parfois apporter son lot de mauvaises surprises.