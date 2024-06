« Auschwitz, la machine de mort nazie » sur RMC Découverte vendredi 7 juin 2024

Vendredi 7 juin 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir « Auschwitz, la machine de mort nazie », un documentaire réalisé par Charles Bourla.

Dans le sud de la Pologne, à une soixantaine de kilomètres de Cracovie, se dressent les portes du camp d'Auschwitz, le plus vaste complexe concentrationnaire et d'extermination nazi.

Auschwitz, c'est avant tout le site d'extermination le plus meurtrier d'Europe : 1.100.000 Juifs y ont été déportés de toute l'Europe, dont 80% ont été assassinés dès leur arrivée. Pendant la déportation des juifs de Hongrie on estime que jusqu'à 12000 personnes ont pu être assassinées chaque jour.

C'est aussi le plus grand des camps de concentration nazis, vers lequel 200 000 personnes ont été envoyées, en premier lieu des Polonais. Composé de trois camps principaux et d'une trentaine de camps annexes, le site s'étend sur un périmètre de 100 km2 ! Car Auschwitz est une pièce maîtresse de la politique hitlérienne dans les territoires de l'Est : un site de « peuplement », c'est-à-dire qu'il vise à la construction d'une cité modèle pour accueillir des colons allemands ; mais aussi d'un gigantesque complexe industriel, au coeur duquel se trouve la Buna, immense usine destinée à produire du caoutchouc et du pétrole synthétique pour l'aviation.

À l'issue de la guerre, de nombreuses traces des camps d'Auschwitz ont été détruites. Certaines par les nazis lorsqu'ils ont fui devant l'Armée rouge, tandis que d'autres n'ont pas résisté à l'épreuve du temps ou ont été progressivement oubliées. Mais pas toutes. Grâce au travail des historiens qui les interrogent sans relâche, et contextualisés par les récits des survivants, nous vous invitons à découvrir des documents exceptionnels : dessins des rescapés, témoignages enfouis dans la terre d'Auschwitz, albums photos rarissimes.

77 ans après la libération, enquête sur les traces du plus effroyable complexe concentrationnaire et d'extermination, symbole universel de la Shoah et de la violence nazie.

En seconde partie de soirée, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Auschwitz : en mémoire des champions ».

Pour la première fois de leur vie, Vincent Moscato, ancien champion de France de rugby, Richard Dacoury, ancien champion de France de bBasket-bBall et Sophie Kamoun, multiple recordwoman de France de natation, ont voulu se rendre à Auschwitz-Birkenau. Dans ce camp de concentration et d'extermination, la solution finale imaginée par les Nazis a atteint le paroxysme de son ignominie. 1,2 millions de personnes y ont péri, très majoritairement des Juifs. Parmi toutes les personnes déportées dans cet enfer sur terre figuraient évidemment des sportifs de haut niveau, des membres de cette confrérie à part à laquelle appartiennent encore Moscato, Dacoury et Kamoun.

À l'occasion de cette visite mémorielle, nos anciens champions vont créer un lien métaphorique, un pont dans le temps avec trois de leurs semblables, trois figures historiques du sport qu'un destin tragique a conduit derrière les barbelés du camp polonais.

Vincent Moscato va découvrir l'histoire de Young Perez, boxeur au succès fulgurant et à la fin déchirante. Devenu champion du monde des poids mouche en 1931, il sera déporté à Auschwitz en 1943, à l'âge de 32 ans et abattu en janvier 1945 alors qu'il faisait partie des marches de la mort qui suivirent l'évacuation du camp par les Nazis.

Sophie Kamoun, elle, va découvrir le destin d'Alfred Nakache, le « nageur d'Auschwiwtz », recordman du monde du 200 mètres brasse en 1941 et embarqué dans le camp avec sa femme et sa fille en janvier 1944. Il en reviendra vivant en 1945 et n'apprendra qu'un an plus tard que sa femme et sa fille, elles, n'ont pas survécu.

Enfin, Richard Dacoury va plonger dans le parcours de Julius Hirsch, footballeur allemand, capitaine de son pays puis héros de guerre en 14-18, exterminé par les siens vingt-cinq ans plus tard.

Le documentaire « Auschwitz : en mémoire des champions » va vous raconter l'histoire de la quête personnelle de trois sportifs d'aujourd'hui plongés au coeur de l'Histoire. Un voyage iniatique à la rencontre de trois champions aux destins brisés par l'enfer d'Auschwitz.