"J’irai dormir chez vous" en Chine sur RMC Story dimanche 9 juin 2024

Dimanche 9 juin 2024 à 21:05, Antoine de Maximy vous proposera de voir ou de revoir sur RMC Story un numéro de "J’irai dormir chez vous" de 2014 tourné en Chine.

On s’en doutait, Antoine de Maximy ne parle pas chinois. Cela ne l’empêche pas de débarquer en Chine avec l’idée d’aller dormir chez l’habitant. Comme d’habitude, les petites caméras qu’il porte sur lui filment ses rencontres en temps réel.

Il y a une vingtaine d’années, la Chine était difficile d’accès. Mais le pays s’ouvre progressivement. Il est désormais possible de se promener librement dans la plupart des régions. Comment les Chinois vont-ils accueillir ce Français bardé de caméras ?

Début du voyage sur la Grande Muraille, près de Pékin. Antoine entend des chants dans une auberge. Il entre et se fait immédiatement inviter. Ses nouveaux amis ne le lâcheront plus et il finira la soirée dans un appartement de la capitale, à donner un coup de main dans la cuisine. Puis ses hôtes lui offriront leur lit.

Tous comptes faits, les Chinois sont gais, drôles et accueillants. Et la technique d’Antoine a marché. Il avait appris en chinois une phrase magique : « ce soir je dors chez toi, d’accord ? »