« Le phénomène Mbappé » : portrait inédit de Kylian Mbappé sur TF1 dimanche 9 juin 2024

Dimanche 9 juin 2024 à 23:30, juste après le match France / Canada, TF1 diffusera « Le phénomène Mbappé », un documentaire inédit réalisé par Sébastien Barniaud.

Plongez dans l'épopée captivante de Kylian Mbappé, de ses débuts à Bondy jusqu'au sommet du football mondial ! À travers ce documentaire exclusif de Sébastien Barniaud, journaliste à la rédaction de Téléfoot depuis 1998, découvrez les coulisses de la fulgurante ascension d'un jeune prodige devenu l'icône incontestée du ballon rond, et bien plus encore.

Doté d'une ambition débordante et d'une détermination sans faille, Kylian Mbappé s'est fixé des objectifs aussi élevés que les plus hauts sommets. Sacré champion du monde et meilleur buteur de l'équipe nationale de la compétition à tout juste 19 ans, il a inscrit son nom dans l'histoire du sport, rejoignant des légendes telles que Zinédine Zidane. Mais, au-delà des titres et des records, ce documentaire offre un regard intime sur l'homme derrière le joueur, révélant ses motivations profondes et son engagement sans faille envers les causes sociales, en particulier pour les enfants.

Le documentaire propose également de découvrir des entretiens exclusifs avec Kylian Mbappé, réalisés tout au long de sa carrière. En complément, de grandes figures du foot comme Didier Deschamps, Zinédine Zidane, Youri Djorkaeff, Didier Drogba, Eden Hazard, Raí, Arsène Wenger, Yannick Noah, Adil Rami et ses coéquipiers actuels de l’équipe de France apportent une dimension unique à travers des témoignages intimes.

Un portrait authentique qui révèle le talent incontestable d'un des génies du football contemporain tout en explorant sa personnalité et ses convictions profondes.